Zwölf Nachwuchstalente aus Deutschland beenden ihren fünftägigen Besuch in Hongkong und Shenzhen, wo sie das dynamische Innovations- und Technologie-Ökosystem der Region kennengelernt haben (FOTO)

HONG KONG SAR (ots) - Der Besuch hatte das Ziel, den Gewinnern eines von Hong

Kong Talent Engage in Kooperation mit dem deutschen Young Founders Network

ausgerichteten Pitch-Wettbewerbs die Attraktivität Hongkongs als Drehscheibe für

globale Talente und Start-ups näherzubringen.



Zwölf herausragende junge Talente aus dem Bereich Innovation und Technologie

(I&T) sowie sechs Organisatoren aus Deutschland besuchten Hongkong und Shenzhen

im Rahmen einer intensiven fünftägigen Reise, die gemeinsam von Hong Kong Talent

Engage (HKTE) und dem deutschen Young Founders Network (YFN) organisiert wurde.

Ziel des Besuchs war es, den jungen I&T-Talenten nach dem erfolgreichen

Pitch-Wettbewerb, der im Juni dieses Jahres in München stattfand, das

unternehmerische Ökosystem der Partnerstadt, die Unterstützung der Branche und

die I&T-Möglichkeiten im Bereich Innovation und Technologie näherzubringen.







Sonderverwaltungsregion Hongkong sagte: "Talent und Technologie sind die

wichtigsten Motoren für eine hochwertige wirtschaftliche und soziale

Entwicklung. Die Regierung wird sich weiterhin für die Komplementarität und

Synergie zwischen Hongkong und anderen Städten in der Greater Bay Area (GBA) von

Guangdong, Hongkong und Macao einsetzen und die Integration von Technologie und

Talenten fördern, um die wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs voranzutreiben

und einen Beitrag zur nationalen Entwicklung zu leisten.



Chris Sun ergänzte, dass Hongkong im World Talent Ranking 2025 weltweit auf den

vierten Platz und in Asien auf den ersten Platz vorgerückt und der

Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou von der Weltorganisation für

geistiges Eigentum weltweit auf den ersten Platz gestuft worden sei, was die

hohe internationale Attraktivität Hongkongs für Talente und die

Innovationsfähigkeit der GBA zum Ausdruck bringe.



Das Potenzial Hongkongs



Die 18-köpfige Delegation besuchte den Hong Kong Science Park, das Shatin

Communications and Technology Centre des Hong Kong Jockey Club, das Hong Kong

University of Science and Technology Entrepreneurship Center sowie das Qianhai

International Talent Innovation and Exchange Centre in Shenzhen und tauschte

sich mit Vertretern der Investitionsförderungsagentur der Regierung,

Technologieunternehmen und Start-ups aus Hongkong und Festlandchina aus. Die

Delegation besichtigte auch verschiedene Sehenswürdigkeiten in Hongkong und

konnte so den einzigartigen Charme dieser Weltstadt Asiens erleben.



"Hongkong und Shenzhen haben meine Vorstellung davon, was in Asien möglich ist,

völlig verändert", so Sophie Defauw, Mitbegründerin und CEO von AthleteIQ , Seite 1 von 2 Seite 2 ►





