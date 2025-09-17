    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zwölf Nachwuchstalente aus Deutschland beenden ihren fünftägigen Besuch in Hongkong und Shenzhen, wo sie das dynamische Innovations- und Technologie-Ökosystem der Region kennengelernt haben (FOTO)

    HONG KONG SAR (ots) - Der Besuch hatte das Ziel, den Gewinnern eines von Hong
    Kong Talent Engage in Kooperation mit dem deutschen Young Founders Network
    ausgerichteten Pitch-Wettbewerbs die Attraktivität Hongkongs als Drehscheibe für
    globale Talente und Start-ups näherzubringen.

    Zwölf herausragende junge Talente aus dem Bereich Innovation und Technologie
    (I&T) sowie sechs Organisatoren aus Deutschland besuchten Hongkong und Shenzhen
    im Rahmen einer intensiven fünftägigen Reise, die gemeinsam von Hong Kong Talent
    Engage (HKTE) und dem deutschen Young Founders Network (YFN) organisiert wurde.
    Ziel des Besuchs war es, den jungen I&T-Talenten nach dem erfolgreichen
    Pitch-Wettbewerb, der im Juni dieses Jahres in München stattfand, das
    unternehmerische Ökosystem der Partnerstadt, die Unterstützung der Branche und
    die I&T-Möglichkeiten im Bereich Innovation und Technologie näherzubringen.

    Chris Sun, der Sekretär für Arbeit und Soziales der Regierung der
    Sonderverwaltungsregion Hongkong sagte: "Talent und Technologie sind die
    wichtigsten Motoren für eine hochwertige wirtschaftliche und soziale
    Entwicklung. Die Regierung wird sich weiterhin für die Komplementarität und
    Synergie zwischen Hongkong und anderen Städten in der Greater Bay Area (GBA) von
    Guangdong, Hongkong und Macao einsetzen und die Integration von Technologie und
    Talenten fördern, um die wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs voranzutreiben
    und einen Beitrag zur nationalen Entwicklung zu leisten.

    Chris Sun ergänzte, dass Hongkong im World Talent Ranking 2025 weltweit auf den
    vierten Platz und in Asien auf den ersten Platz vorgerückt und der
    Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou von der Weltorganisation für
    geistiges Eigentum weltweit auf den ersten Platz gestuft worden sei, was die
    hohe internationale Attraktivität Hongkongs für Talente und die
    Innovationsfähigkeit der GBA zum Ausdruck bringe.

    Das Potenzial Hongkongs

    Die 18-köpfige Delegation besuchte den Hong Kong Science Park, das Shatin
    Communications and Technology Centre des Hong Kong Jockey Club, das Hong Kong
    University of Science and Technology Entrepreneurship Center sowie das Qianhai
    International Talent Innovation and Exchange Centre in Shenzhen und tauschte
    sich mit Vertretern der Investitionsförderungsagentur der Regierung,
    Technologieunternehmen und Start-ups aus Hongkong und Festlandchina aus. Die
    Delegation besichtigte auch verschiedene Sehenswürdigkeiten in Hongkong und
    konnte so den einzigartigen Charme dieser Weltstadt Asiens erleben.

    "Hongkong und Shenzhen haben meine Vorstellung davon, was in Asien möglich ist,
    völlig verändert", so Sophie Defauw, Mitbegründerin und CEO von AthleteIQ ,
