    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mana.bio stellt Mina(TM) vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert

    Boston und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Mana.bio, ein
    Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen
    künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung
    von Mina(TM) bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das
    speziell für Lipidnanopartikel (LNPs) entwickelt wurde. Mina - beschrieben als
    "ChatGPT für LNPs" - ist kostenlos öffentlich zugänglich und stellt einen
    bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen
    und der Weiterentwicklung der Gentherapie und RNA-basierter Medikamente dar.

    "KI hat viele Branchen verändert, aber die Biologie beginnt gerade erst, ihr
    volles Potenzial zu erkennen", sagte Yogev Debi, Mitbegründer und
    Geschäftsführer von Mana.bio. "Bei Mana haben wir bereits Durchbrüche bei der
    RNA-Verabreichung erzielt, indem wir KI genutzt haben, und damit gezeigt, wie
    sie völlig neue wissenschaftliche Möglichkeiten eröffnen kann. Mit der
    Einführung von Mina stellen wir nicht nur ein neues Tool vor - wir schlagen ein
    neues Kapitel in der Wissenschaft auf. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der
    KI-gesteuerte Plattformen Entdeckungen beschleunigen, die Lücke zwischen Labor
    und Krankenbett schließen und letztendlich die Gesundheit der Menschen
    verbessern."

    Mina stellt ein bahnbrechendes Werkzeug für Wissenschaftler dar, die im Bereich
    der RNA-Verabreichung und der Entwicklung von Therapeutika tätig sind. Durch den
    Zugang zu kuratierten Daten, prädiktiven Modellen und optimierten Erkenntnissen
    zur Wirkstoffformulierung beschleunigt Mina das Tempo der Forschung, baut
    Innovationsbarrieren ab und ermöglicht es Forschern, neue Therapien mit größerer
    Präzision und Zuversicht zu entwickeln.

    Mina, das unter https://mina.mana.bio/chat/new zugänglich ist, steht Forschern
    und Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung und bietet ausgewählte Funktionen
    zur Unterstützung von Experimenten, Datenanalysen und LNP-Design. Konkret bietet
    Mina:

    - Prädiktive Modellierung: Vorhersage kritischer LNP-Eigenschaften wie
    Partikelgröße, sodass Forscher die Formulierungen bereits in einer frühen
    Phase des Entwicklungsprozesses optimieren können.
    - Kuratierte Datenabfrage: Bietet Zugriff auf normalisierte, hochwertige Daten
    aus vertrauenswürdigen, öffentlichen wissenschaftlichen Quellen und
    gewährleistet so Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
    - Optimierung der Formulierung: Bietet Orientierungshilfen zu wichtigen
    Leistungsfaktoren wie Stabilität, Tropismus und Sicherheit, um den Weg vom
    Konzept zur klinischen Anwendung zu beschleunigen.
    - Erkundung öffentlicher Daten: Ermöglicht die Entdeckung von Mustern und Trends
    in der bestehenden LNP-Forschung, um Innovationen zu fördern.

    Während Mana.bio den exklusiven Zugang zu seinen fortschrittlichsten
    Vorhersagemodellen und proprietären Datensätzen behält, ist das Unternehmen
    bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die daran interessiert sind, die
    gesamten Plattformfunktionen von Mina zu nutzen.

    Informationen zu Mana.bio Mana.bio ist ein Biotechnologieunternehmen, das
    KI-gestützte Lösungen für RNA-Therapeutika entwickelt. Mit dem weltweit größten
    kuratierten LNP-Datensatz und proprietären KI-Modellen beschleunigt Mana.bio die
    Zukunft der Arzneimittelentwicklung und -verabreichung, um das Leben von
    Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

    Medienkontakt:

    info@mana.bioLogo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2576675/5510414/Manabio_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manabio-stellt-mina-vor-den-wel
    tweit-ersten-ki-agenten-fur-lipid-nanopartikel-der-auf-einem-groWen-sprachmodell
    -basiert-302559440.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180978/6119884
    OTS: Mana.bio




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mana.bio stellt Mina(TM) vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert Mana.bio, ein Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung von Mina(TM) bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das …