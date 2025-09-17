Mana.bio stellt Mina(TM) vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert
Boston und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Mana.bio, ein
Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen
künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung
von Mina(TM) bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das
speziell für Lipidnanopartikel (LNPs) entwickelt wurde. Mina - beschrieben als
"ChatGPT für LNPs" - ist kostenlos öffentlich zugänglich und stellt einen
bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen
und der Weiterentwicklung der Gentherapie und RNA-basierter Medikamente dar.
"KI hat viele Branchen verändert, aber die Biologie beginnt gerade erst, ihr
volles Potenzial zu erkennen", sagte Yogev Debi, Mitbegründer und
Geschäftsführer von Mana.bio. "Bei Mana haben wir bereits Durchbrüche bei der
RNA-Verabreichung erzielt, indem wir KI genutzt haben, und damit gezeigt, wie
sie völlig neue wissenschaftliche Möglichkeiten eröffnen kann. Mit der
Einführung von Mina stellen wir nicht nur ein neues Tool vor - wir schlagen ein
neues Kapitel in der Wissenschaft auf. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der
KI-gesteuerte Plattformen Entdeckungen beschleunigen, die Lücke zwischen Labor
und Krankenbett schließen und letztendlich die Gesundheit der Menschen
verbessern."
Mina stellt ein bahnbrechendes Werkzeug für Wissenschaftler dar, die im Bereich
der RNA-Verabreichung und der Entwicklung von Therapeutika tätig sind. Durch den
Zugang zu kuratierten Daten, prädiktiven Modellen und optimierten Erkenntnissen
zur Wirkstoffformulierung beschleunigt Mina das Tempo der Forschung, baut
Innovationsbarrieren ab und ermöglicht es Forschern, neue Therapien mit größerer
Präzision und Zuversicht zu entwickeln.
Mina, das unter https://mina.mana.bio/chat/new zugänglich ist, steht Forschern
und Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung und bietet ausgewählte Funktionen
zur Unterstützung von Experimenten, Datenanalysen und LNP-Design. Konkret bietet
Mina:
- Prädiktive Modellierung: Vorhersage kritischer LNP-Eigenschaften wie
Partikelgröße, sodass Forscher die Formulierungen bereits in einer frühen
Phase des Entwicklungsprozesses optimieren können.
- Kuratierte Datenabfrage: Bietet Zugriff auf normalisierte, hochwertige Daten
aus vertrauenswürdigen, öffentlichen wissenschaftlichen Quellen und
gewährleistet so Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimierung der Formulierung: Bietet Orientierungshilfen zu wichtigen
Leistungsfaktoren wie Stabilität, Tropismus und Sicherheit, um den Weg vom
Konzept zur klinischen Anwendung zu beschleunigen.
- Erkundung öffentlicher Daten: Ermöglicht die Entdeckung von Mustern und Trends
in der bestehenden LNP-Forschung, um Innovationen zu fördern.
Während Mana.bio den exklusiven Zugang zu seinen fortschrittlichsten
Vorhersagemodellen und proprietären Datensätzen behält, ist das Unternehmen
bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die daran interessiert sind, die
gesamten Plattformfunktionen von Mina zu nutzen.
Informationen zu Mana.bio Mana.bio ist ein Biotechnologieunternehmen, das
KI-gestützte Lösungen für RNA-Therapeutika entwickelt. Mit dem weltweit größten
kuratierten LNP-Datensatz und proprietären KI-Modellen beschleunigt Mana.bio die
Zukunft der Arzneimittelentwicklung und -verabreichung, um das Leben von
Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.
Medienkontakt:
info@mana.bioLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2576675/5510414/Manabio_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manabio-stellt-mina-vor-den-wel
tweit-ersten-ki-agenten-fur-lipid-nanopartikel-der-auf-einem-groWen-sprachmodell
-basiert-302559440.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180978/6119884
OTS: Mana.bio
