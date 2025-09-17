Mana.bio stellt Mina(TM) vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert

Boston und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Mana.bio, ein

Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen

künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung

von Mina(TM) bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das

speziell für Lipidnanopartikel (LNPs) entwickelt wurde. Mina - beschrieben als

"ChatGPT für LNPs" - ist kostenlos öffentlich zugänglich und stellt einen

bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen

und der Weiterentwicklung der Gentherapie und RNA-basierter Medikamente dar.



"KI hat viele Branchen verändert, aber die Biologie beginnt gerade erst, ihr

volles Potenzial zu erkennen", sagte Yogev Debi, Mitbegründer und

Geschäftsführer von Mana.bio. "Bei Mana haben wir bereits Durchbrüche bei der

RNA-Verabreichung erzielt, indem wir KI genutzt haben, und damit gezeigt, wie

sie völlig neue wissenschaftliche Möglichkeiten eröffnen kann. Mit der

Einführung von Mina stellen wir nicht nur ein neues Tool vor - wir schlagen ein

neues Kapitel in der Wissenschaft auf. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der

KI-gesteuerte Plattformen Entdeckungen beschleunigen, die Lücke zwischen Labor

und Krankenbett schließen und letztendlich die Gesundheit der Menschen

verbessern."





Mina stellt ein bahnbrechendes Werkzeug für Wissenschaftler dar, die im Bereich

der RNA-Verabreichung und der Entwicklung von Therapeutika tätig sind. Durch den

Zugang zu kuratierten Daten, prädiktiven Modellen und optimierten Erkenntnissen

zur Wirkstoffformulierung beschleunigt Mina das Tempo der Forschung, baut

Innovationsbarrieren ab und ermöglicht es Forschern, neue Therapien mit größerer

Präzision und Zuversicht zu entwickeln.



Mina, das unter https://mina.mana.bio/chat/new zugänglich ist, steht Forschern

und Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung und bietet ausgewählte Funktionen

zur Unterstützung von Experimenten, Datenanalysen und LNP-Design. Konkret bietet

Mina:



- Prädiktive Modellierung: Vorhersage kritischer LNP-Eigenschaften wie

Partikelgröße, sodass Forscher die Formulierungen bereits in einer frühen

Phase des Entwicklungsprozesses optimieren können.

- Kuratierte Datenabfrage: Bietet Zugriff auf normalisierte, hochwertige Daten

aus vertrauenswürdigen, öffentlichen wissenschaftlichen Quellen und

gewährleistet so Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

- Optimierung der Formulierung: Bietet Orientierungshilfen zu wichtigen

Leistungsfaktoren wie Stabilität, Tropismus und Sicherheit, um den Weg vom

Konzept zur klinischen Anwendung zu beschleunigen.

- Erkundung öffentlicher Daten: Ermöglicht die Entdeckung von Mustern und Trends

in der bestehenden LNP-Forschung, um Innovationen zu fördern.



Während Mana.bio den exklusiven Zugang zu seinen fortschrittlichsten

Vorhersagemodellen und proprietären Datensätzen behält, ist das Unternehmen

bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die daran interessiert sind, die

gesamten Plattformfunktionen von Mina zu nutzen.



Informationen zu Mana.bio Mana.bio ist ein Biotechnologieunternehmen, das

KI-gestützte Lösungen für RNA-Therapeutika entwickelt. Mit dem weltweit größten

kuratierten LNP-Datensatz und proprietären KI-Modellen beschleunigt Mana.bio die

Zukunft der Arzneimittelentwicklung und -verabreichung, um das Leben von

Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.



Medienkontakt:



info@mana.bioLogo -

https://mma.prnewswire.com/media/2576675/5510414/Manabio_Logo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manabio-stellt-mina-vor-den-wel

tweit-ersten-ki-agenten-fur-lipid-nanopartikel-der-auf-einem-groWen-sprachmodell

-basiert-302559440.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180978/6119884

OTS: Mana.bio







