DXC gründet globales KI-Kompetenzzentrum zur Beschleunigung der KI-Einführung in Unternehmen

Die 500 Daten- und KI-Experten des Zentrums, die über Fachwissen in verschiedenen Branchen verfügen, helfen Unternehmen auf der ganzen Welt, die Möglichkeiten der KI zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

ASHBURN, Va., 17. September 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus der Fortune-500-Liste, gab heute die Eröffnung eines neuen KI-Kompetenzzentrums in Warschau, Polen, bekannt, das Teil eines weltweit wachsenden Netzwerks von DXC-KI-Zentren ist.

Kunden profitieren bereits davon, darunter Ferrovial, ein weltweit führendes Infrastrukturunternehmen, das an der Nasdaq-Börse notiert ist und weltweit mehr als 25.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ferrovial arbeitet mit den Full-Stack-Ingenieuren von DXC im AI Center of Competence in Warschau zusammen, um die Entwicklung von AI Workbench fortzusetzen, einer generativen KI-Plattform der nächsten Generation, die Beratung, Engineering und sichere Unternehmensdienstleistungen kombiniert, um Organisationen dabei zu unterstützen, verantwortungsbewusste KI in ihren Unternehmen zu skalieren.

Ferrovial nutzt nun AI Workbench, um das Betriebsmanagement in Echtzeit zu verbessern und die Sicherheitsstandards im eigenen Unternehmen zu erhöhen. Die Lösung nutzt mehr als 30 intelligente Agenten, die in der Lage sind, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, sodass Ferrovial schnell auf sich ändernde Bedingungen und Vorschriften reagieren kann.

„Wir freuen uns, durch das KI-Kompetenzzentrum in Warschau auf die globale Engineering-Expertise von DXC zurückgreifen zu können", sagt Javier Lázaro, Digital Hub Director bei Ferrovial. „Wir arbeiten eng mit den Ingenieuren von DXC an der Entwicklung von AI Workbench zusammen, das wir bereits unternehmensweit einsetzen, um die Entscheidungsfindung zu optimieren und die Sicherheit zu verbessern."

Das KI-Kompetenzzentrum von DXC ist auf drei strategischen Säulen aufgebaut: belastbare Cloud-Infrastruktur, intuitive KI-Schnittstellen und ein zentraler Knotenpunkt für Forschung und Entwicklung. Mit diesem Ansatz können Unternehmen die Leistung von KI voll ausschöpfen, den Cloud-Betrieb vereinfachen und weltweit die höchsten Datensicherheitsstandards einhalten.

„Im KI-Kompetenzzentrum geht es nicht nur um den Aufbau von Technologie, sondern auch um die Schaffung eines globalen Ökosystems für kontinuierliches Lernen, Zusammenarbeit und Innovation", sagte Pete McEvoy, Geschäftsführer für Daten und Künstliche Intelligenz. „Unsere Experten in Polen werden mit Kollegen und Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Lösungen bereitzustellen, die branchen- und länderübergreifend einen bedeutenden Wandel bewirken. Wir bringen die richtigen Personen zusammen, optimieren Prozesse und nutzen modernste Technologien, um sicherzustellen, dass unsere KI-Innovationen nicht nur leistungsstark, sondern auch praktisch, nachhaltig und wirklich wirkungsvoll sind."