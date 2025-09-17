Sekura Cabins expandiert in Europa
Neues Werk in Rumänien fördert die nachhaltige Produktion modularer Kabinen für Geländefahrzeuge
BRA?OV, RumÃ¤nien (ots/PRNewswire) - Die Sekura Cabins Group
(https://www.sekura.dk/) , ein fÃ¼hrender europÃ¤ischer Hersteller von
nachhaltigen modularen KabinenlÃ¶sungen fÃ¼r GelÃ¤ndefahrzeuge und die
OEM-Industrie, gibt die ErÃ¶ffnung einer neuen hochmodernen ProduktionsstÃ¤tte in
Brasov, RumÃ¤nien, bekannt.
Sekura Cabins (https://www.sekura.dk/) verfÃ¼gt Ã¼ber mehr als 65 Jahre Erfahrung
in DÃ¤nemark und erzielt einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Das
Unternehmen entwickelt und produziert gerÃ¤uscharme Gitterrahmenkabinen
(https://www.sekura.dk/products#cabins) , die selbst unter anspruchsvollsten
Bedingungen - wie in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, im Bergbau, Bauwesen,
Energiesektor, Logistik und Automobilbereich - zuverlÃ¤ssig funktionieren und
dabei die Sicherheit und den Komfort des Bedieners in den Vordergrund stellen.
(https://www.sekura.dk/) , ein fÃ¼hrender europÃ¤ischer Hersteller von
nachhaltigen modularen KabinenlÃ¶sungen fÃ¼r GelÃ¤ndefahrzeuge und die
OEM-Industrie, gibt die ErÃ¶ffnung einer neuen hochmodernen ProduktionsstÃ¤tte in
Brasov, RumÃ¤nien, bekannt.
Sekura Cabins (https://www.sekura.dk/) verfÃ¼gt Ã¼ber mehr als 65 Jahre Erfahrung
in DÃ¤nemark und erzielt einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Das
Unternehmen entwickelt und produziert gerÃ¤uscharme Gitterrahmenkabinen
(https://www.sekura.dk/products#cabins) , die selbst unter anspruchsvollsten
Bedingungen - wie in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, im Bergbau, Bauwesen,
Energiesektor, Logistik und Automobilbereich - zuverlÃ¤ssig funktionieren und
dabei die Sicherheit und den Komfort des Bedieners in den Vordergrund stellen.
" Die ErÃ¶ffnung unseres neuen Werks in RumÃ¤nien ist ein strategischer
Meilenstein ", erklÃ¤rte Michiel Som
(https://www.linkedin.com/in/michiel-som-8a0523185/) , GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
Sekura Cabins Group. " Sie stÃ¤rkt unsere europÃ¤ische Lieferkette, erweitert
unsere ProduktionskapazitÃ¤ten und bekrÃ¤ftigt gleichzeitig unser langfristiges
Engagement fÃ¼r Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Mit dieser
Investition beschleunigen wir Innovationen und sind besser positioniert, um
OEM-Kunden in Branchen zu unterstÃ¼tzen, die sich rasch modernisieren und nach
vertrauenswÃ¼rdigen Partnern suchen, die sowohl agil als auch sehr erfahren sind.
"
StÃ¤rkung der europÃ¤ischen Lieferkette fÃ¼r GelÃ¤ndewagenkabinen
Der neue Standort in RumÃ¤nien - der erste Standort von Sekura auÃŸerhalb
DÃ¤nemarks - spiegelt das Engagement des Unternehmens fÃ¼r europÃ¤ische Fertigung,
sicherheitsorientierte Technik und nachhaltiges Wachstum wider . Die im VGP Park
Brasov auf einer FlÃ¤che von ca. 2.000 mÂ² angesiedelte Fabrik wird bis Ende 2026
50 neue ArbeitsplÃ¤tze vor Ort schaffen und verfÃ¼gt Ã¼ber hochmoderne
Produktionslinien, die fÃ¼r folgende Zwecke konzipiert sind:
- Sicherheit und KonformitÃ¤t - Kabinen, die den strengsten EU-Normen
entsprechen.
- Nachhaltige Produktion - Energieeffiziente Systeme und recycelbare
Materialien.
- Skalierbarer Output - Schnellere Lieferung zur Deckung der wachsenden
Nachfrage in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau und in
der Logistikbranche.
Nachhaltige Kabinenfertigung
Die Investition in sÃ¤mtliche neuen Fertigungseinrichtungen im rumÃ¤nischen Werk
belÃ¤uft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dieser Meilenstein folgt auf eine
Meilenstein ", erklÃ¤rte Michiel Som
(https://www.linkedin.com/in/michiel-som-8a0523185/) , GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
Sekura Cabins Group. " Sie stÃ¤rkt unsere europÃ¤ische Lieferkette, erweitert
unsere ProduktionskapazitÃ¤ten und bekrÃ¤ftigt gleichzeitig unser langfristiges
Engagement fÃ¼r Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Mit dieser
Investition beschleunigen wir Innovationen und sind besser positioniert, um
OEM-Kunden in Branchen zu unterstÃ¼tzen, die sich rasch modernisieren und nach
vertrauenswÃ¼rdigen Partnern suchen, die sowohl agil als auch sehr erfahren sind.
"
StÃ¤rkung der europÃ¤ischen Lieferkette fÃ¼r GelÃ¤ndewagenkabinen
Der neue Standort in RumÃ¤nien - der erste Standort von Sekura auÃŸerhalb
DÃ¤nemarks - spiegelt das Engagement des Unternehmens fÃ¼r europÃ¤ische Fertigung,
sicherheitsorientierte Technik und nachhaltiges Wachstum wider . Die im VGP Park
Brasov auf einer FlÃ¤che von ca. 2.000 mÂ² angesiedelte Fabrik wird bis Ende 2026
50 neue ArbeitsplÃ¤tze vor Ort schaffen und verfÃ¼gt Ã¼ber hochmoderne
Produktionslinien, die fÃ¼r folgende Zwecke konzipiert sind:
- Sicherheit und KonformitÃ¤t - Kabinen, die den strengsten EU-Normen
entsprechen.
- Nachhaltige Produktion - Energieeffiziente Systeme und recycelbare
Materialien.
- Skalierbarer Output - Schnellere Lieferung zur Deckung der wachsenden
Nachfrage in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau und in
der Logistikbranche.
Nachhaltige Kabinenfertigung
Die Investition in sÃ¤mtliche neuen Fertigungseinrichtungen im rumÃ¤nischen Werk
belÃ¤uft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dieser Meilenstein folgt auf eine
Autor folgen