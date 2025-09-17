Neues Werk in Rumänien fördert die nachhaltige Produktion modularer Kabinen für Geländefahrzeuge

BRA?OV, RumÃ¤nien (ots/PRNewswire) - Die Sekura Cabins Group

(https://www.sekura.dk/) , ein fÃ¼hrender europÃ¤ischer Hersteller von

nachhaltigen modularen KabinenlÃ¶sungen fÃ¼r GelÃ¤ndefahrzeuge und die

OEM-Industrie, gibt die ErÃ¶ffnung einer neuen hochmodernen ProduktionsstÃ¤tte in

Brasov, RumÃ¤nien, bekannt.



Sekura Cabins (https://www.sekura.dk/) verfÃ¼gt Ã¼ber mehr als 65 Jahre Erfahrung

in DÃ¤nemark und erzielt einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Das

Unternehmen entwickelt und produziert gerÃ¤uscharme Gitterrahmenkabinen

(https://www.sekura.dk/products#cabins) , die selbst unter anspruchsvollsten

Bedingungen - wie in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, im Bergbau, Bauwesen,

Energiesektor, Logistik und Automobilbereich - zuverlÃ¤ssig funktionieren und

dabei die Sicherheit und den Komfort des Bedieners in den Vordergrund stellen.







Meilenstein ", erklÃ¤rte Michiel Som

(https://www.linkedin.com/in/michiel-som-8a0523185/) , GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der

Sekura Cabins Group. " Sie stÃ¤rkt unsere europÃ¤ische Lieferkette, erweitert

unsere ProduktionskapazitÃ¤ten und bekrÃ¤ftigt gleichzeitig unser langfristiges

Engagement fÃ¼r Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Mit dieser

Investition beschleunigen wir Innovationen und sind besser positioniert, um

OEM-Kunden in Branchen zu unterstÃ¼tzen, die sich rasch modernisieren und nach

vertrauenswÃ¼rdigen Partnern suchen, die sowohl agil als auch sehr erfahren sind.

"



StÃ¤rkung der europÃ¤ischen Lieferkette fÃ¼r GelÃ¤ndewagenkabinen



Der neue Standort in RumÃ¤nien - der erste Standort von Sekura auÃŸerhalb

DÃ¤nemarks - spiegelt das Engagement des Unternehmens fÃ¼r europÃ¤ische Fertigung,

sicherheitsorientierte Technik und nachhaltiges Wachstum wider . Die im VGP Park

Brasov auf einer FlÃ¤che von ca. 2.000 mÂ² angesiedelte Fabrik wird bis Ende 2026

50 neue ArbeitsplÃ¤tze vor Ort schaffen und verfÃ¼gt Ã¼ber hochmoderne

Produktionslinien, die fÃ¼r folgende Zwecke konzipiert sind:



- Sicherheit und KonformitÃ¤t - Kabinen, die den strengsten EU-Normen

entsprechen.

- Nachhaltige Produktion - Energieeffiziente Systeme und recycelbare

Materialien.

- Skalierbarer Output - Schnellere Lieferung zur Deckung der wachsenden

Nachfrage in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau und in

der Logistikbranche.



Nachhaltige Kabinenfertigung



Die Investition in sÃ¤mtliche neuen Fertigungseinrichtungen im rumÃ¤nischen Werk

belÃ¤uft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dieser Meilenstein folgt auf eine Seite 1 von 2 Seite 2 â–º





" Die ErÃ¶ffnung unseres neuen Werks in RumÃ¤nien ist ein strategischerMeilenstein ", erklÃ¤rte Michiel Som(https://www.linkedin.com/in/michiel-som-8a0523185/) , GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer derSekura Cabins Group. " Sie stÃ¤rkt unsere europÃ¤ische Lieferkette, erweitertunsere ProduktionskapazitÃ¤ten und bekrÃ¤ftigt gleichzeitig unser langfristigesEngagement fÃ¼r Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Mit dieserInvestition beschleunigen wir Innovationen und sind besser positioniert, umOEM-Kunden in Branchen zu unterstÃ¼tzen, die sich rasch modernisieren und nachvertrauenswÃ¼rdigen Partnern suchen, die sowohl agil als auch sehr erfahren sind.StÃ¤rkung der europÃ¤ischen Lieferkette fÃ¼r GelÃ¤ndewagenkabinenDer neue Standort in RumÃ¤nien - der erste Standort von Sekura auÃŸerhalbDÃ¤nemarks - spiegelt das Engagement des Unternehmens fÃ¼r europÃ¤ische Fertigung,sicherheitsorientierte Technik und nachhaltiges Wachstum wider . Die im VGP ParkBrasov auf einer FlÃ¤che von ca. 2.000 mÂ² angesiedelte Fabrik wird bis Ende 202650 neue ArbeitsplÃ¤tze vor Ort schaffen und verfÃ¼gt Ã¼ber hochmoderneProduktionslinien, die fÃ¼r folgende Zwecke konzipiert sind:- Sicherheit und KonformitÃ¤t - Kabinen, die den strengsten EU-Normenentsprechen.- Nachhaltige Produktion - Energieeffiziente Systeme und recycelbareMaterialien.- Skalierbarer Output - Schnellere Lieferung zur Deckung der wachsendenNachfrage in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau und inder Logistikbranche.Nachhaltige KabinenfertigungDie Investition in sÃ¤mtliche neuen Fertigungseinrichtungen im rumÃ¤nischen WerkbelÃ¤uft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dieser Meilenstein folgt auf eine