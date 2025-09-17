Springer Nature - Aktie bricht ein - 17.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Springer Nature Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,58 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Springer Nature in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,90 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,15 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Springer Nature Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,50 % 1 Monat -3,15 % 3 Monate +5,90 %

Informationen zur Springer Nature Aktie

Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Mrd.EUR wert.

Springer Nature Aktie jetzt kaufen?

Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.