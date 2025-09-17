Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Workday (A)
Tagesperformance: +7,12 %
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 1
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 2
Performance 1M: +10,57 %
Performance 1M: +10,57 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 3
Performance 1M: -8,05 %
Performance 1M: -8,05 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 4
Performance 1M: +7,78 %
Performance 1M: +7,78 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 5
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Adobe
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 6
Performance 1M: +0,30 %
Performance 1M: +0,30 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 7
Performance 1M: +11,20 %
Performance 1M: +11,20 %
Netflix
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 8
Performance 1M: -2,61 %
Performance 1M: -2,61 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 9
Performance 1M: -5,42 %
Performance 1M: -5,42 %
Intuit
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 10
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
PayPal
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 11
Performance 1M: -3,73 %
Performance 1M: -3,73 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 12
Performance 1M: -0,56 %
Performance 1M: -0,56 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 13
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 14
Performance 1M: -1,57 %
Performance 1M: -1,57 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 15
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte