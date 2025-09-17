Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Workday (A)
Tagesperformance: +7,19 %
Tagesperformance: +7,19 %
Platz 1
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 2
Performance 1M: -3,22 %
Performance 1M: -3,22 %
Hologic
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 3
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 4
Performance 1M: -0,94 %
Performance 1M: -0,94 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 5
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
Insulet
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 6
Performance 1M: -1,91 %
Performance 1M: -1,91 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 7
Performance 1M: +0,20 %
Performance 1M: +0,20 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 8
Performance 1M: +7,78 %
Performance 1M: +7,78 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 9
Performance 1M: +5,68 %
Performance 1M: +5,68 %
Adobe
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 10
Performance 1M: +0,30 %
Performance 1M: +0,30 %
Boston Properties
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 11
Performance 1M: +18,01 %
Performance 1M: +18,01 %
Bunge Global
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 12
Performance 1M: -0,86 %
Performance 1M: -0,86 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 13
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 14
Performance 1M: +11,20 %
Performance 1M: +11,20 %
Netflix
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 15
Performance 1M: -2,61 %
Performance 1M: -2,61 %
American Express
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 16
Performance 1M: +7,47 %
Performance 1M: +7,47 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 17
Performance 1M: +3,04 %
Performance 1M: +3,04 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 18
Performance 1M: +3,14 %
Performance 1M: +3,14 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 19
Performance 1M: -5,42 %
Performance 1M: -5,42 %
United Rentals
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 20
Performance 1M: +1,55 %
Performance 1M: +1,55 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 21
Performance 1M: -7,85 %
Performance 1M: -7,85 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 22
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
First Solar
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 23
Performance 1M: +3,23 %
Performance 1M: +3,23 %
Targa Resources
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 24
Performance 1M: +0,79 %
Performance 1M: +0,79 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 25
Performance 1M: -14,71 %
Performance 1M: -14,71 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 26
Performance 1M: -3,15 %
Performance 1M: -3,15 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 27
Performance 1M: +3,57 %
Performance 1M: +3,57 %
WR Berkley
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 28
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Intuit
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 29
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
PayPal
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 30
Performance 1M: -3,73 %
Performance 1M: -3,73 %
Incyte
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 31
Performance 1M: -3,39 %
Performance 1M: -3,39 %
Baxter International
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 32
Performance 1M: -4,22 %
Performance 1M: -4,22 %
IDEX
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 33
Performance 1M: -2,66 %
Performance 1M: -2,66 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 34
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 35
Performance 1M: +8,03 %
Performance 1M: +8,03 %
Oracle
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 36
Performance 1M: +18,21 %
Performance 1M: +18,21 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 37
Performance 1M: -2,43 %
Performance 1M: -2,43 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 38
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 39
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
Corning
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 40
Performance 1M: +15,96 %
Performance 1M: +15,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte