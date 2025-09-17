Adyen, Partner von LVMH, definiert Zahlungen im globalen Luxussektor neu

Die Lösungen von Adyen sind für fast 50 Maisons 1 der Gruppe weltweit im Einsatz, darunter Mode- und Lederwaren, außergewöhnliche Gastronomie, Uhren und Schmuck, Beauty und Kaufhäuser.

PARIS, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Adyen , die globale Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, unterstützt LVMH, den weltweit führenden Anbieter von Luxusgütern, bei einer bedeutenden internationalen Initiative: die Vereinheitlichung der Zahlungssysteme für all ihre Maisons.

Im Rahmen einer Strategie zur Stärkung von Synergien treibt LVMH die Einführung von Best Practices in allen seinen Häusern voran. Das Ziel besteht darin, die effektivsten Initiativen der Gruppe zu nutzen und zu skalieren, dabei jedoch die einzigartige Identität und die hohen Qualitätsstandards jeder einzelnen Maison zu bewahren.

In diesem Sinne hat LVMH im Jahr 2020 Adyen als globalen Zahlungspartner ausgewählt, mit dem Ziel, die Zahlungsinfrastrukturen in den Geschäften und im Online-Bereich zu vereinheitlichen und ein nahtloses, hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten.

Die Implementierung der Lösungen von Adyen hat bereits in den ersten Phasen konkrete Vorteile gebracht, darunter:

Ein erstklassiges, reibungsloses Filialerlebnis, insbesondere mit mobilen Terminals und Tap-to-Pay-Technologie

Deutliche Reduzierung der manuellen Eingaben, wodurch Zeit gespart und Fehler minimiert werden

Automatisierung von Abstimmungs- und Tagesabschlussprozessen

Ein einheitlicher Ansatz für Zahlungen mit einem einzigen Partner, der alle Kanäle, Regionen und Methoden durch eine harmonisierte Integration abdeckt

Mit mehr als 1.000 Filialen weltweit in Europa, APAC, Amerika und anderen Regionen hängt der Erfolg des Projekts auch von einer maßgeschneiderten, auf jede Boutique zugeschnittenen Unterstützung ab.

„Dieses Projekt ist Teil unseres umfassenden Bestrebens, ein makelloses Kundenerlebnis zu bieten, das die Qualität unserer Produkte und die Handwerkskunst unserer Maisons widerspiegelt", sagte Arnaud Bodzon, Group Payment Director, LVMH. „Dies gilt nicht nur für Endkunden, sondern auch für die Verkaufsberater, die die Lösungen nutzen. Sie können sich nun voll und ganz auf ihre Kernaufgabe konzentrieren – die Beratung und Betreuung unserer Kunden –, ohne sich um die Zahlungsabwicklung kümmern zu müssen."

„Unsere Partnerschaft mit LVMH spiegelt eine gemeinsame Vision wider: Wir schaffen sinnvolle und mühelose Erlebnisse für Kunden in der Welt des High-End-Einzelhandels", kommentierte Ethan Tandowsky, CFO bei Adyen. „Über die Erleichterung von Zahlungen hinaus arbeiten wir gemeinsam daran, jeden Berührungspunkt in den Maisons von LVMH zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Käufer ein Erlebnis haben, das den Luxusgütern entspricht, die sie erwerben. Ich bin gespannt darauf, was wir gemeinsam mit LVMH in diesem nächsten Kapitel erreichen können."

„Praktische Unterstützung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Verwaltung von Integrationsprojekten in einem Konzern wie LVMH. Dank der Fachkompetenz von Adyen konnten sie unsere spezifischen Anforderungen erfüllen und sich daran anpassen", fügte Arnaud Bodzon hinzu.

Die Vereinigung breitet sich weiterhin auf weitere Maisons aus und stärkt damit ein gemeinsames Ziel: ein elegantes, effizientes und wirklich globales Zahlungserlebnis zu bieten.

