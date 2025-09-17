LANZAJET - EIN VORREITER IN AUSTRALIEN - WÜRDIGT DIE FÜHRUNGSROLLE DER AUSTRALISCHEN REGIERUNG UND DIE BAHNBRECHENDE INVESTITION IN HÖHE VON 1,1 MILLIARDEN AUD ZUR FÖRDERUNG NACHHALTIGER KRAFTSTOFFE

BRISBANE, Australien , 17. September 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Kraftstofftechnologie der nächsten Generation und Hersteller nachhaltiger Kraftstoffe, begrüßt die bedeutende Investition der australischen Regierung in die Zukunft erneuerbarer Kraftstoffe. Die Finanzierung im Rahmen des Cleaner Fuels Program (Programm für sauberere Kraftstoffe) wird Australiens Fähigkeit zur Dekarbonisierung seines Verkehrssektors stärken, einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit des Landes leisten und der australischen Agrarindustrie eine neue, langfristige Einnahmequelle erschließen.

Die Alcohol-to-Jet-Technologie von LanzaJet zur nachhaltigen Kraftstoffproduktion ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Branche in Australien und stärkt gleichzeitig die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Energiesicherheit des Landes

Aufgrund seiner einzigartigen geografischen Lage und seines Industrieprofils ist Australien gut positioniert, um eine weltweit führende Rolle in der Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) einzunehmen. Diese beträchtliche Investition stärkt sowohl die lokale als auch die globale Dynamik im Bereich SAF und setzt ein starkes Zeichen für andere Nationen, die die Energiewende vorantreiben möchten.

„LanzaJet gehörte zu den Vorreitern in Australien und würdigt die australische Regierung für ihre globale Führungsrolle bei der Förderung kohlenstoffarmer Flüssigkraftstoffe, einschließlich SAF", erklärte Jimmy Samartzis, Geschäftsführer von LanzaJet. „Australien hat in der globalen Energiewende stets Weitsicht und Pragmatismus bewiesen – indem es wirtschaftliche und industrielle Chancen im Inland gefördert, seine reichhaltigen Rohstoffvorkommen und erneuerbaren Energiequellen genutzt und diese Investitionen mit der nationalen Sicherheitsstrategie verknüpft hat. Wir sind stolz darauf, Teil der Energiewende Australiens zu sein, und die Führungsrolle des Landes ist ein starkes Beispiel für Regierungen weltweit, wie man Innovationen vorantreiben und eine prosperierendere Zukunft gestalten kann."

LanzaJet hat in Zusammenarbeit mit der australischen Regierung und der Privatwirtschaft dazu beigetragen, diese Zukunft zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Jet Zero Australia, Qantas, Airbus, der Regierung von Queensland und ARENA stellt LanzaJet seine firmeneigene Alcohol-to-Jet (ATJ)-Technologie zur Verfügung, um die erste Ethanol-to-SAF-Anlage des Landes in Queensland zu errichten. LanzaJet hat außerdem eine Partnerschaft mit LanzaTech, Boeing und Wagner Sustainable Fuels bekannt gegeben, um die erste Anlage des Landes zur Umwandlung von Siedlungsabfällen in SAF zu entwickeln.

Informationen zu LanzaJet

LanzaJet ist ein führender Anbieter von Technologien für alternative Kraftstoffe mit einer patentierten Ethanol-basierten Alkohol-to-Jet (ATJ)-Technologie. LanzaJet schafft Chancen für zukünftige Generationen, indem es die Produktion und den Einsatz von nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) und anderen alternativen Kraftstofftechnologien vorantreibt, die für die Transformation der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Vergangenes Jahr wurde LanzaJet von TIME100 als Most Influential Company ausgezeichnet, von S&P Global als Rising Star Company of the Year, vom MIT als eines der 15 Climate Tech Companies to Watch in 2024 und erhielt den Platts Global Energy Award als Rising Star Company of the Year 2024. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/.

