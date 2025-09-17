    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHologic AktievorwärtsNachrichten zu Hologic

    Hologic Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hologic Aktie bisher um +8,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hologic Aktie.

    Hologic ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf frauenspezifische Gesundheitslösungen konzentriert. Es bietet innovative Produkte in den Bereichen Brustgesundheit, Diagnostik und Gynäkologie. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit Siemens Healthineers und GE Healthcare. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf fortschrittliche Brustbildgebungstechnologien.

    Hologic Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Hologic Aktie. Sie steigt um +8,45 % auf 57,75. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Hologic Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,78 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hologic Aktie damit um -2,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,79 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Hologic Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,64 %
    1 Monat -4,33 %
    3 Monate -1,78 %
    1 Jahr -25,59 %

    Informationen zur Hologic Aktie

    Es gibt 222 Mio. Hologic Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,23 Mrd.EUR wert.

    Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im S&P 500.

    Hologic Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hologic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hologic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hologic

    +7,51 %
    -2,64 %
    -4,33 %
    -1,78 %
    -25,59 %
    -17,61 %
    +4,25 %
    +206,97 %
    ISIN:US4364401012WKN:879100



