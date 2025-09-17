Hologic Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 17.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Hologic Aktie. Sie steigt um +8,45 % auf 57,75€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hologic ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf frauenspezifische Gesundheitslösungen konzentriert. Es bietet innovative Produkte in den Bereichen Brustgesundheit, Diagnostik und Gynäkologie. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit Siemens Healthineers und GE Healthcare. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf fortschrittliche Brustbildgebungstechnologien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Hologic Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hologic Aktie damit um -2,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,79 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Hologic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,64 % 1 Monat -4,33 % 3 Monate -1,78 % 1 Jahr -25,59 %

Informationen zur Hologic Aktie

Es gibt 222 Mio. Hologic Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,23 Mrd.EUR wert.

Hologic Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hologic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hologic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.