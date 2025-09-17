Wir müssen uns gemeinsam für die Mädchen in Afghanistan einsetzen

NEW YORK, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des heutigen tragischen vierjährigen Jahrestages des Verbots der Sekundarschulbildung für Mädchen in Afghanistan muss die Weltgemeinschaft zusammenkommen, um die Bildung für alle Mädchen in Afghanistan zu unterstützen.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen sich weiterhin für das Recht auf Bildung für jedes Mädchen in Afghanistan einsetzen und die Bemühungen der Organisation für islamische Zusammenarbeit ergänzen, „um die Gelehrten und religiösen Autoritäten in der islamischen Welt gegen die Entscheidung zu vereinen, Mädchen von der Bildung abzuhalten."

Wir müssen auf die Menschen in Afghanistan hören: Einem neuen Bericht von UN Women zufolge befürworten 92 % der Afghanen die Sekundarschulbildung für Mädchen. Wir müssen auch den afghanischen Mädchen zuhören, die von dem Verbot betroffen sind: Die weltweite Education Cannot Wait-Kampagne Afghan Girls' Voices (Stimmen afghanischer Mädchen) kombiniert überzeugende Handlungsaufrufe afghanischer Mädchen mit bewegenden Kunstwerken. Ein afghanisches Mädchen sagt: „Ich will meine Schule und meinen Unterricht zurück. Ich will meine Bücher zurück. Ich will meine Klassenkameraden zurück. Ich will meine Freiheit zurück. Ich will mein Leben zurück."

Heute ist es mehr als 2,2 Millionen afghanischen Mädchen verboten, über die Grundschule hinaus zur Schule zu gehen, so UNESCO. Insgesamt sind laut UNICEF bis zu 7 Millionen Kinder aufgrund des Verbots und anderer Einschränkungen nicht in der Schule.

Die Auswirkungen auf das afghanische Volk sind enorm. In einem Land, in dem 85 % der Menschen von weniger als 1 US-Dollar pro Tag leben, könnte das Verbot laut UNESCO bis 2030 zu einem BIP-Gesamtverlust von 1,5 Milliarden US-Dollar und bis 2066 von 9,6 Milliarden US-Dollar führen.

Wir müssen die Hoffnung für die Kinder in Afghanistan am Leben erhalten. Education Cannot Wait (ECW) und unsere strategischen Partner haben bereits fast 300.000 Kindern in Afghanistan die Sicherheit, die Hoffnung und die Chance auf eine hochwertige Bildung gegeben, 54 % davon sind Mädchen.

Mit Investitionen in Höhe von über 90 Millionen US-Dollar ist es den lokalen Partnern von ECW gelungen, den Zugang von Mädchen zu Bildung nachhaltig zu verbessern, indem sie die Community-basierte Bildung in abgelegenen und unterversorgten Gebieten weiter ausbauen und maßgeschneiderte Programme für beschleunigtes Lernen für heranwachsende Mädchen einführen, die keinen Zugang zum formalen Bildungssystem haben.

Trotz der vor uns liegenden Herausforderungen darf die Welt ihre Unterstützung für die Community-basierte Bildung in Afghanistan nicht einstellen. Dies bedeutet die Finanzierung von Bildungsinitiativen, die allen Mädchen und Jungen den Zugang zu Bildung durch lokale Gruppen ermöglichen.

Das bedeutet auch, dass die Mädchen und Jungen in Aghanistan, die ein Leben in Angst und Unsicherheit führen, psychologisch betreut werden müssen. Wenn wir heute in die Bildung junger afghanischer Mädchen investieren, investieren wir in ein Ende der Ungerechtigkeit, in ein Ende der Armut und in eine bessere Zukunft für kommende Generationen.

