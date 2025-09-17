REALTY ONE GROUP ZIEHT IN MEXIKO STADT EIN

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber der Welt, hat einen ehrgeizigen und hoch angesehenen Partner für die Franchiserechte an Mexico City Center/South gefunden, der Mexiko als EINES seiner neuesten Powerhouse-Länder weiter positionieren wird, während der beliebte Franchisegeber weltweit expandiert.

Salvador Zamudio ist ein erfahrener Unternehmer und profilierter Fachmann in Lateinamerika, der sich durch seinen Ehrgeiz für das Ungewöhnliche und Außergewöhnliche sowie durch seine Leidenschaft für fortschrittliche Geschäftsmöglichkeiten einen Namen gemacht hat.

„Die Verbindung zu Salvador war angesichts seines Talents, seines Ehrgeizes, seiner Erfahrung und seines Wunsches, die Immobilienbranche in Mexiko-Stadt voranzubringen, sofort gegeben", so Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. „Ihr nachweisliches Engagement für die Werte der ONE-Familie, kombiniert mit ihrem tiefen Verständnis des mexikanischen Immobilienmarktes, wird unser Wachstum in einer wirklich dynamischen und chancenreichen Region beschleunigen."

Zamudios unternehmerische Laufbahn begann in der High School mit dem Verkauf von importierten Parfüms und Kosmetika und weitete sich dann schnell auf die Bereiche Recht, Unternehmensberatung und Projektfinanzierung in ganz Lateinamerika aus. Heute konzentriert er sich auf luxuriöse Wohnimmobilien, ein weiterer Anziehungspunkt für die beliebte Marke ONE LUXE der Realty ONE Group, während er sich gleichzeitig für den Ausbau von Lieferkettennetzwerken zwischen den USA und Lateinamerika einsetzt.

„Ich habe in der Realty ONE Group eine hervorragende Gelegenheit gesehen, eine dynamische, moderne Marke und eine aufregende neue COOLTURE (cool + culture) nach Mexiko-Stadt zu bringen", so Zamudio . „Es ist auch eine Chance für Immobilienfachleute, brillante Karrieren zu starten, und ich kann es kaum erwarten, dass sie zu uns kommen."

Zamudio schließt sich anderen Master-Franchisenehmern der Realty ONE Group in Mexiko an, die neue Büros in der Baja Pacific, in Nordmexiko und auf der Halbinsel Yucatan eröffnen.

Die Realty ONE Group wurde zum vierten Mal in Folge auf der prestigeträchtigen Entrepreneur's 2025 Franchise 500 Liste zur Nr. 1 der Immobilienmarken ernannt. Die Marke umfasst heute mehr als 450 Büros und über 20.000 Immobilienexperten in 49 US-Bundesstaaten und 27 Ländern und Territorien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com oder www.join.realtyonegroup.com .

Über die Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben auf einmal. Das Unternehmen ist dank seines bewährten Geschäftsmodells, seiner Full-Service-Maklerdienste, seiner dynamischen COOLTURE, seines erstklassigen Business-Coachings durch die ONE University, seines hervorragenden Supports und seiner proprietären Technologie zONE schnell auf über 20.000 Immobilienfachleute an mehr als 450 Standorten in 27 Ländern und Territorien gewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com .

