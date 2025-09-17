    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Levine Leichtman Capital Partners investiert in ENTRO Service in Partnerschaft mit dem Management

    Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Levine Leichtman Capital
    Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen für das mittlere
    Marktsegment, gab heute bekannt, dass es sich mit den Gründern Claudio Tubach
    und Philipp Westphal und dem Managementteam zusammengetan hat, um eine
    Mehrheitsbeteiligung an der ENTRO Service GmbH ("ENTRO" oder "das Unternehmen")
    zu erwerben. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

    ENTRO wurde 2022 von den Gründern und NGC Nachfolgekapital gegründet und bietet
    Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Reparatur und
    Installation von Eingangs-, Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen an. Mit
    seinem ganzheitlichen und herstellerunabhängigen Dienstleistungsangebot
    unterstützt ENTRO seine mehr als 4.500 Kunden dabei, die immer strengeren
    regulatorischen Anforderungen an die Betriebssicherheit zu erfüllen und eine
    optimierte betriebliche Effizienz zu ermöglichen. ENTRO hat seinen Hauptsitz in
    Hamburg und bietet seinen Kunden mit 16 Standorten und über 170 Technikern eine
    flächendeckende Versorgung.

    Philipp Westphal, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, kommentierte: "Wir
    freuen uns über die Partnerschaft mit LLCP in dieser nächsten Wachstumsphase von
    ENTRO. In den letzten Jahren haben wir ENTRO zu einem führenden technischen
    Dienstleister aufgebaut, der eine große Zahl von erstklassigen B2B-Kunden
    bedient und eine landesweite Abdeckung, hohe Flexibilität und
    Innovationsführerschaft bietet. Wir freuen uns darauf, das
    Dienstleistungsangebot von ENTRO in unseren Kernbereichen weiter auszubauen und
    werden uns auch weiterhin äußerst diszipliniert auf einen nicht-diskretionären,
    hochgradig wiederkehrenden Mix aus TICC-, Wartungs- und
    Reparaturdienstleistungen konzentrieren."

    Claudio Tubach, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, fügte hinzu: "Wir freuen
    uns sehr über die Partnerschaft mit LLCP und über die weitere Beschleunigung
    unserer erfolgreichen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie in
    unseren Kernsegmenten. Die Investition wird unserem Unternehmen erhebliches
    Kapital sowie die Unterstützung und die Ressourcen von LLCP zur Verfügung
    stellen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne über die DACH-Region hinaus zu
    beschleunigen und ein führendes Unternehmen in Europa zu schaffen."

    Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, sagte: "ENTRO ist in einem äußerst
    attraktiven Markt tätig, der durch starken regulatorischen Rückenwind
    unterstützt wird und der reif für eine Konsolidierung ist. Wir haben ENTRO als
    äußerst attraktive Plattform identifiziert, die auf unserer umfangreichen
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Levine Leichtman Capital Partners investiert in ENTRO Service in Partnerschaft mit dem Management Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen für das mittlere Marktsegment, gab heute bekannt, dass es sich mit den Gründern Claudio Tubach und Philipp Westphal und dem Managementteam zusammengetan hat, um eine …