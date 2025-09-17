Levine Leichtman Capital Partners investiert in ENTRO Service in Partnerschaft mit dem Management

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Levine Leichtman Capital

Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen für das mittlere

Marktsegment, gab heute bekannt, dass es sich mit den Gründern Claudio Tubach

und Philipp Westphal und dem Managementteam zusammengetan hat, um eine

Mehrheitsbeteiligung an der ENTRO Service GmbH ("ENTRO" oder "das Unternehmen")

zu erwerben. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



ENTRO wurde 2022 von den Gründern und NGC Nachfolgekapital gegründet und bietet

Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Reparatur und

Installation von Eingangs-, Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen an. Mit

seinem ganzheitlichen und herstellerunabhängigen Dienstleistungsangebot

unterstützt ENTRO seine mehr als 4.500 Kunden dabei, die immer strengeren

regulatorischen Anforderungen an die Betriebssicherheit zu erfüllen und eine

optimierte betriebliche Effizienz zu ermöglichen. ENTRO hat seinen Hauptsitz in

Hamburg und bietet seinen Kunden mit 16 Standorten und über 170 Technikern eine

flächendeckende Versorgung.







freuen uns über die Partnerschaft mit LLCP in dieser nächsten Wachstumsphase von

ENTRO. In den letzten Jahren haben wir ENTRO zu einem führenden technischen

Dienstleister aufgebaut, der eine große Zahl von erstklassigen B2B-Kunden

bedient und eine landesweite Abdeckung, hohe Flexibilität und

Innovationsführerschaft bietet. Wir freuen uns darauf, das

Dienstleistungsangebot von ENTRO in unseren Kernbereichen weiter auszubauen und

werden uns auch weiterhin äußerst diszipliniert auf einen nicht-diskretionären,

hochgradig wiederkehrenden Mix aus TICC-, Wartungs- und

Reparaturdienstleistungen konzentrieren."



Claudio Tubach, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, fügte hinzu: "Wir freuen

uns sehr über die Partnerschaft mit LLCP und über die weitere Beschleunigung

unserer erfolgreichen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie in

unseren Kernsegmenten. Die Investition wird unserem Unternehmen erhebliches

Kapital sowie die Unterstützung und die Ressourcen von LLCP zur Verfügung

stellen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne über die DACH-Region hinaus zu

beschleunigen und ein führendes Unternehmen in Europa zu schaffen."



Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, sagte: "ENTRO ist in einem äußerst

attraktiven Markt tätig, der durch starken regulatorischen Rückenwind

unterstützt wird und der reif für eine Konsolidierung ist. Wir haben ENTRO als

äußerst attraktive Plattform identifiziert, die auf unserer umfangreichen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Philipp Westphal, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, kommentierte: "Wirfreuen uns über die Partnerschaft mit LLCP in dieser nächsten Wachstumsphase vonENTRO. In den letzten Jahren haben wir ENTRO zu einem führenden technischenDienstleister aufgebaut, der eine große Zahl von erstklassigen B2B-Kundenbedient und eine landesweite Abdeckung, hohe Flexibilität undInnovationsführerschaft bietet. Wir freuen uns darauf, dasDienstleistungsangebot von ENTRO in unseren Kernbereichen weiter auszubauen undwerden uns auch weiterhin äußerst diszipliniert auf einen nicht-diskretionären,hochgradig wiederkehrenden Mix aus TICC-, Wartungs- undReparaturdienstleistungen konzentrieren."Claudio Tubach, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, fügte hinzu: "Wir freuenuns sehr über die Partnerschaft mit LLCP und über die weitere Beschleunigungunserer erfolgreichen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie inunseren Kernsegmenten. Die Investition wird unserem Unternehmen erheblichesKapital sowie die Unterstützung und die Ressourcen von LLCP zur Verfügungstellen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne über die DACH-Region hinaus zubeschleunigen und ein führendes Unternehmen in Europa zu schaffen."Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, sagte: "ENTRO ist in einem äußerstattraktiven Markt tätig, der durch starken regulatorischen Rückenwindunterstützt wird und der reif für eine Konsolidierung ist. Wir haben ENTRO alsäußerst attraktive Plattform identifiziert, die auf unserer umfangreichen