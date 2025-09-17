Levine Leichtman Capital Partners investiert in ENTRO Service in Partnerschaft mit dem Management
Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Levine Leichtman Capital
Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen für das mittlere
Marktsegment, gab heute bekannt, dass es sich mit den Gründern Claudio Tubach
und Philipp Westphal und dem Managementteam zusammengetan hat, um eine
Mehrheitsbeteiligung an der ENTRO Service GmbH ("ENTRO" oder "das Unternehmen")
zu erwerben. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
ENTRO wurde 2022 von den Gründern und NGC Nachfolgekapital gegründet und bietet
Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Reparatur und
Installation von Eingangs-, Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen an. Mit
seinem ganzheitlichen und herstellerunabhängigen Dienstleistungsangebot
unterstützt ENTRO seine mehr als 4.500 Kunden dabei, die immer strengeren
regulatorischen Anforderungen an die Betriebssicherheit zu erfüllen und eine
optimierte betriebliche Effizienz zu ermöglichen. ENTRO hat seinen Hauptsitz in
Hamburg und bietet seinen Kunden mit 16 Standorten und über 170 Technikern eine
flächendeckende Versorgung.
Philipp Westphal, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, kommentierte: "Wir
freuen uns über die Partnerschaft mit LLCP in dieser nächsten Wachstumsphase von
ENTRO. In den letzten Jahren haben wir ENTRO zu einem führenden technischen
Dienstleister aufgebaut, der eine große Zahl von erstklassigen B2B-Kunden
bedient und eine landesweite Abdeckung, hohe Flexibilität und
Innovationsführerschaft bietet. Wir freuen uns darauf, das
Dienstleistungsangebot von ENTRO in unseren Kernbereichen weiter auszubauen und
werden uns auch weiterhin äußerst diszipliniert auf einen nicht-diskretionären,
hochgradig wiederkehrenden Mix aus TICC-, Wartungs- und
Reparaturdienstleistungen konzentrieren."
Claudio Tubach, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, fügte hinzu: "Wir freuen
uns sehr über die Partnerschaft mit LLCP und über die weitere Beschleunigung
unserer erfolgreichen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie in
unseren Kernsegmenten. Die Investition wird unserem Unternehmen erhebliches
Kapital sowie die Unterstützung und die Ressourcen von LLCP zur Verfügung
stellen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne über die DACH-Region hinaus zu
beschleunigen und ein führendes Unternehmen in Europa zu schaffen."
Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, sagte: "ENTRO ist in einem äußerst
attraktiven Markt tätig, der durch starken regulatorischen Rückenwind
unterstützt wird und der reif für eine Konsolidierung ist. Wir haben ENTRO als
äußerst attraktive Plattform identifiziert, die auf unserer umfangreichen
