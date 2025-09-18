EADV-Kongress 2025
GLP-1RA-Medikamente verringern das Sterbe- und Herz-Kreislauf-Risiko bei Psoriasis-Patienten drastisch
Paris (ots/PRNewswire) - Psoriasis-Patienten, die mit Glucagon-like
Peptide-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1RAs) behandelt werden, haben ein um 78 %
geringeres Sterberisiko und ein um 44 % geringeres Risiko für schwerwiegende
kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu denjenigen, die andere Diabetes- oder
Gewichtsreduktionsmedikamente einnehmen, wie neue Forschungsergebnisse zeigen.
Die Studie - die größte ihrer Art, die heute auf dem Kongress 2025 der European
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vorgestellt wurde - ergab
außerdem, dass GLP-1RAs das Risiko des Alkoholmissbrauchs um 65 % und des
Drogenmissbrauchs um fast 50 % deutlich senken.
Psoriasis ist eine chronische Hauterkrankung, von der 2-3 % der Bevölkerung
betroffen sind und die nicht nur mit sichtbaren Symptomen, sondern auch mit
einem höheren Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und psychiatrische Probleme
wie Depressionen, Angstzustände und erhöhtem Alkohol- oder Drogenkonsum
einhergeht. GLP-1RAs, einschließlich Semaglutid und Liraglutid, werden häufig
zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt. Diese neuen
Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sie auch für Psoriasis-Patienten von
großem Nutzen sein können.
Die Forscher haben Daten aus einer Datenbank mit über 110 Millionen Patienten in
den Vereinigten Staaten abgerufen. Verglichen wurden die Ergebnisse von über
6.000 Psoriasis-Patienten mit Diabetes oder Fettleibigkeit über einen Zeitraum
von zwei Jahren, darunter 3.048, die mit GLP-1RAs behandelt wurden, und 3.048,
die andere Medikamente gegen Diabetes oder Fettleibigkeit erhielten.
Nach dem Abgleich für Alter, Geschlecht und Begleiterkrankungen waren die
Vorteile von GLP-1RAs in allen Sensitivitätsanalysen eindeutig und konsistent,
wobei ein Propensity-Score-Matching zur Kontrolle potenzieller Störfaktoren
verwendet wurde.
Professor Ralf Ludwig, Hauptautor der Studie, kommentierte: "Unsere Ergebnisse
deuten darauf hin, dass GLP-1-Rezeptor-Agonisten über ihre Auswirkungen auf die
Gewichts- und Blutzuckerkontrolle hinaus Vorteile bieten können, insbesondere
für kardiovaskuläre und psychiatrische Ergebnisse bei Menschen mit Psoriasis.
Wir stellen die Hypothese auf, dass die Aktivierung des GLP-1-Rezeptors
proinflammatorische Mediatoren hemmen kann, die bei Menschen mit Psoriasis
erhöht sind. Außerdem werden GLP-1-Rezeptoren in Teilen des Gehirns exprimiert,
die an der Stimmung und dem Belohnungssystem beteiligt sind, was die von uns
beobachtete Verringerung des Alkohol- und Drogenkonsums erklären könnte."
Diese Vorteile schienen bei Psoriasis-Patienten im Vergleich zu den
entsprechenden Kontrollen besonders ausgeprägt zu sein, was auf eine mögliche
Synergie zwischen der systemischen Entzündung bei Psoriasis und den Mechanismen
von GLP-1RAs hindeutet. Die Sicherheitsergebnisse entsprachen denen der
Allgemeinbevölkerung, ohne dass es zu einer signifikanten Zunahme von
unerwünschten Wirkungen wie Hypoglykämie, Übelkeit oder Verstopfung kam.
"Angesichts ihres Sicherheitsprofils und der Bandbreite der beobachteten
Vorteile könnten GLP-1RAs zu einer bevorzugten Behandlung für Menschen mit
Psoriasis werden, die auch eine Therapie für Diabetes oder Gewichtsmanagement
benötigen", schloss Prof. Ludwig.
