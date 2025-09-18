GLP-1RA-Medikamente verringern das Sterbe- und Herz-Kreislauf-Risiko bei Psoriasis-Patienten drastisch

Paris (ots/PRNewswire) - Psoriasis-Patienten, die mit Glucagon-like

Peptide-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1RAs) behandelt werden, haben ein um 78 %

geringeres Sterberisiko und ein um 44 % geringeres Risiko für schwerwiegende

kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu denjenigen, die andere Diabetes- oder

Gewichtsreduktionsmedikamente einnehmen, wie neue Forschungsergebnisse zeigen.



Die Studie - die größte ihrer Art, die heute auf dem Kongress 2025 der European

Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vorgestellt wurde - ergab

außerdem, dass GLP-1RAs das Risiko des Alkoholmissbrauchs um 65 % und des

Drogenmissbrauchs um fast 50 % deutlich senken.





Psoriasis ist eine chronische Hauterkrankung, von der 2-3 % der Bevölkerung

betroffen sind und die nicht nur mit sichtbaren Symptomen, sondern auch mit

einem höheren Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und psychiatrische Probleme

wie Depressionen, Angstzustände und erhöhtem Alkohol- oder Drogenkonsum

einhergeht. GLP-1RAs, einschließlich Semaglutid und Liraglutid, werden häufig

zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt. Diese neuen

Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sie auch für Psoriasis-Patienten von

großem Nutzen sein können.



Die Forscher haben Daten aus einer Datenbank mit über 110 Millionen Patienten in

den Vereinigten Staaten abgerufen. Verglichen wurden die Ergebnisse von über

6.000 Psoriasis-Patienten mit Diabetes oder Fettleibigkeit über einen Zeitraum

von zwei Jahren, darunter 3.048, die mit GLP-1RAs behandelt wurden, und 3.048,

die andere Medikamente gegen Diabetes oder Fettleibigkeit erhielten.



Nach dem Abgleich für Alter, Geschlecht und Begleiterkrankungen waren die

Vorteile von GLP-1RAs in allen Sensitivitätsanalysen eindeutig und konsistent,

wobei ein Propensity-Score-Matching zur Kontrolle potenzieller Störfaktoren

verwendet wurde.



Professor Ralf Ludwig, Hauptautor der Studie, kommentierte: "Unsere Ergebnisse

deuten darauf hin, dass GLP-1-Rezeptor-Agonisten über ihre Auswirkungen auf die

Gewichts- und Blutzuckerkontrolle hinaus Vorteile bieten können, insbesondere

für kardiovaskuläre und psychiatrische Ergebnisse bei Menschen mit Psoriasis.

Wir stellen die Hypothese auf, dass die Aktivierung des GLP-1-Rezeptors

proinflammatorische Mediatoren hemmen kann, die bei Menschen mit Psoriasis

erhöht sind. Außerdem werden GLP-1-Rezeptoren in Teilen des Gehirns exprimiert,

die an der Stimmung und dem Belohnungssystem beteiligt sind, was die von uns

beobachtete Verringerung des Alkohol- und Drogenkonsums erklären könnte."



Diese Vorteile schienen bei Psoriasis-Patienten im Vergleich zu den

entsprechenden Kontrollen besonders ausgeprägt zu sein, was auf eine mögliche

Synergie zwischen der systemischen Entzündung bei Psoriasis und den Mechanismen

von GLP-1RAs hindeutet. Die Sicherheitsergebnisse entsprachen denen der

Allgemeinbevölkerung, ohne dass es zu einer signifikanten Zunahme von

unerwünschten Wirkungen wie Hypoglykämie, Übelkeit oder Verstopfung kam.



"Angesichts ihres Sicherheitsprofils und der Bandbreite der beobachteten

Vorteile könnten GLP-1RAs zu einer bevorzugten Behandlung für Menschen mit

Psoriasis werden, die auch eine Therapie für Diabetes oder Gewichtsmanagement

benötigen", schloss Prof. Ludwig.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eadv-kongress-20

25-glp-1ra-medikamente-verringern-das-sterbe--und-herz-kreislauf-risiko-bei-psor

iasis-patienten-drastisch-302555435.html



Pressekontakt:



luke.paskins@beyondpr.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180964/6119905

OTS: European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congre

ss 2025







