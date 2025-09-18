    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GLP-1RA-Medikamente verringern das Sterbe- und Herz-Kreislauf-Risiko bei Psoriasis-Patienten drastisch

    Paris (ots/PRNewswire) - Psoriasis-Patienten, die mit Glucagon-like
    Peptide-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1RAs) behandelt werden, haben ein um 78 %
    geringeres Sterberisiko und ein um 44 % geringeres Risiko für schwerwiegende
    kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu denjenigen, die andere Diabetes- oder
    Gewichtsreduktionsmedikamente einnehmen, wie neue Forschungsergebnisse zeigen.

    Die Studie - die größte ihrer Art, die heute auf dem Kongress 2025 der European
    Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vorgestellt wurde - ergab
    außerdem, dass GLP-1RAs das Risiko des Alkoholmissbrauchs um 65 % und des
    Drogenmissbrauchs um fast 50 % deutlich senken.

    Psoriasis ist eine chronische Hauterkrankung, von der 2-3 % der Bevölkerung
    betroffen sind und die nicht nur mit sichtbaren Symptomen, sondern auch mit
    einem höheren Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und psychiatrische Probleme
    wie Depressionen, Angstzustände und erhöhtem Alkohol- oder Drogenkonsum
    einhergeht. GLP-1RAs, einschließlich Semaglutid und Liraglutid, werden häufig
    zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt. Diese neuen
    Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sie auch für Psoriasis-Patienten von
    großem Nutzen sein können.

    Die Forscher haben Daten aus einer Datenbank mit über 110 Millionen Patienten in
    den Vereinigten Staaten abgerufen. Verglichen wurden die Ergebnisse von über
    6.000 Psoriasis-Patienten mit Diabetes oder Fettleibigkeit über einen Zeitraum
    von zwei Jahren, darunter 3.048, die mit GLP-1RAs behandelt wurden, und 3.048,
    die andere Medikamente gegen Diabetes oder Fettleibigkeit erhielten.

    Nach dem Abgleich für Alter, Geschlecht und Begleiterkrankungen waren die
    Vorteile von GLP-1RAs in allen Sensitivitätsanalysen eindeutig und konsistent,
    wobei ein Propensity-Score-Matching zur Kontrolle potenzieller Störfaktoren
    verwendet wurde.

    Professor Ralf Ludwig, Hauptautor der Studie, kommentierte: "Unsere Ergebnisse
    deuten darauf hin, dass GLP-1-Rezeptor-Agonisten über ihre Auswirkungen auf die
    Gewichts- und Blutzuckerkontrolle hinaus Vorteile bieten können, insbesondere
    für kardiovaskuläre und psychiatrische Ergebnisse bei Menschen mit Psoriasis.
    Wir stellen die Hypothese auf, dass die Aktivierung des GLP-1-Rezeptors
    proinflammatorische Mediatoren hemmen kann, die bei Menschen mit Psoriasis
    erhöht sind. Außerdem werden GLP-1-Rezeptoren in Teilen des Gehirns exprimiert,
    die an der Stimmung und dem Belohnungssystem beteiligt sind, was die von uns
    beobachtete Verringerung des Alkohol- und Drogenkonsums erklären könnte."

    Diese Vorteile schienen bei Psoriasis-Patienten im Vergleich zu den
    entsprechenden Kontrollen besonders ausgeprägt zu sein, was auf eine mögliche
    Synergie zwischen der systemischen Entzündung bei Psoriasis und den Mechanismen
    von GLP-1RAs hindeutet. Die Sicherheitsergebnisse entsprachen denen der
    Allgemeinbevölkerung, ohne dass es zu einer signifikanten Zunahme von
    unerwünschten Wirkungen wie Hypoglykämie, Übelkeit oder Verstopfung kam.

    "Angesichts ihres Sicherheitsprofils und der Bandbreite der beobachteten
    Vorteile könnten GLP-1RAs zu einer bevorzugten Behandlung für Menschen mit
    Psoriasis werden, die auch eine Therapie für Diabetes oder Gewichtsmanagement
    benötigen", schloss Prof. Ludwig.

