Vom himmelhohen Luxus zur treppenhohen Herausforderung
China World Summit Wing, Peking verbessert seine Positionierung als Urban Lifestyle Destination mit der Rückkehr des Vertical Run
BEIJING, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Der 2025 China World Summit Wing, Beijing Vertical Run erreichte am 13. September 2025 ein perfektes Ziel, als mehr als 1000 Läufer 330 Meter, 80 Stockwerke und über 2.000 Stufen im Herzen Pekings bezwangen.
Der China World Summit Wing, Beijing, erhebt sich über dem pulsierenden Stadtzentrum von Peking und ist Pekings ultimative urbane Lifestyle-Destination, die eindringliche Aufenthalts-, Essens- und Wellness-Erlebnisse bietet, die das Leben bereichern und die Menschen zu einem ganzheitlichen, aktiven und nachhaltigen Leben inspirieren.
Als Teil der Shangri-La-Gruppe identifizieren wir uns mit der globalen "Triple S"-Strategie unserer Gruppe - Stay, Savour, Shine. Der Vertical Run ist unser Markenzeichen, um die Verbindung mit unserer Gemeinschaft zu stärken.
Der China World Summit Wing in Peking bot zusammen mit verschiedenen Branchenführern ein unvergleichliches Rennerlebnis. Hong Kong International Medical Clinic, Peking, als exklusiver professioneller Gesundheitsdienstleister der Veranstaltung und HOKA als führender Markensponsor. Weitere Preise wurden von Abyss & Habidecor, Aimer Move, Bopomofo, ffit8, LUZHOULAOJIAO, Toni & Guy, VOSS, War Horse, Yan's Palace und Zhaopin verliehen.
