Beschleunigung der europäischen Marktexpansion

BERLIN , 18. September 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine schnell wachsende E-Bike-Marke , hat ihren ersten Pop-up-Store in Berlin und Köln unter dem Motto "Ride the Future, Start Now" eröffnet. Der Pop-up lädt die Bevölkerung zum Einsteigen, Anfassen und Testen von Elektrofahrrädern ein. Die Veranstaltung verbindet Technologie, Design und Lifestyle und bietet deutschen Verbrauchern die Möglichkeit, die innovativen E-Bikes von ENGWE aus erster Hand zu erleben. Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt in der langfristigen Strategie von ENGWE, seine Präsenz auf Europas wettbewerbsintensivstem Fahrradmarkt zu stärken.

Seit Anfang 2025 behandelt ENGWE Deutschland als einen vorrangigen Markt, und dieser gezielte Ansatz hat sich schnell ausgezahlt. Das Unternehmen erzielte in diesem Jahr die höchsten Verkaufszahlen auf dem deutschen Markt, was auf die hohe Attraktivität des Produkts, die praktischen Funktionen und die lokale Mundpropaganda zurückzuführen ist. Die L20-Familie wurde wiederholt von vertrauenswürdigen Stellen hervorgehoben: heise.de platziert die L20 3.0 Pro unter die Top 10 der faltbaren E-Bikes, n-tv.de kürte das L20 Boost ebike zum Testsieger in seinem E-Bike-Vergleich 2025, die Welt nannte das Modell ebenfalls als Top-Performer und die FAZ lobte die Leistung des L20 Boost als über den Erwartungen. Diese Kritiken trugen dazu bei, das Interesse von Alltagsfahrern zu wecken und lokale Testfahrten beim Pop-up zu fördern, um die Neugierde in überzeugte Käufe zu verwandeln.