    'Weser-Kurier' zu Zukunft des Deutschlandtickets

    Für Sie zusammengefasst
    • Anhebung der Pendlerpauschale kostet Bund zwei Milliarden.
    • Gutverdienende Haushalte profitieren überdurchschnittlich.
    • Forderung nach gleicher Summe für Deutschlandticket.

    BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Zukunft des Deutschlandtickets:

    "Die von der CSU durchgedrückte Anhebung der Pendlerpauschale, von der gutverdienende Haushalte auf dem Land überdurchschnittlich stark profitieren, lässt sich der Bund künftig jährlich etwa zwei Milliarden Euro kosten. Das ist erheblich mehr als die 1,5 Milliarden Euro, die der Bund derzeit zum Deutschland-Ticket beisteuert. Es ist daher nicht zu viel verlangt, dass der Bund dieselbe Summe auch für das erfolgreiche Nahverkehrsabo aufbringt."/yyzz/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
