    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressstimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Generaldebatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland braucht Strukturreformen in Rente und Arbeit.
    • Sozialversicherungsbeiträge müssen stabil gehalten werden.
    • Merz riskiert Stärkung der AfD bei Nichterfüllung.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Generaldebatte:

    "Deutschland braucht nicht nur eine positive Stimmungswende, sondern durchgreifende Strukturreformen - bei Rente, Arbeitsmarkt und Arbeitskosten. Vor allem muss verhindert werden, dass die Sozialversicherungsbeiträge im Zuge des demografischen Wandels immer weiter steigen. Ohne solche Weichenstellungen wird auch das schuldenfinanzierte 500-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung keinen nachhaltigen Aufschwung bringen. Gelingt es Merz nicht, Erwartungen zu erfüllen, droht er ausgerechnet jene Kräfte zu stärken, die er in Schach halten will: eine AfD, die sich längst als Regierungspartei in Wartestellung inszeniert."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressstimme 'Handelsblatt' zu Generaldebatte "Handelsblatt" zu Generaldebatte: "Deutschland braucht nicht nur eine positive Stimmungswende, sondern durchgreifende Strukturreformen - bei Rente, Arbeitsmarkt und Arbeitskosten. Vor allem muss verhindert werden, dass die …