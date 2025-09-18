EU-Umweltminister suchen kleinsten gemeinsamen Nenner

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auf Verbindliches zum Klimaschutz können sich die EU-Länder nicht einigen, deswegen läuft es nun auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus: Die EU-Umweltminister stimmen an diesem Donnerstag über eine Absichtserklärung für einen Klimaplan für 2035 ab. Bei einem Treffen in Brüssel (9.00 Uhr) versucht Dänemark einen Konsens für ein entsprechendes Papier zu erreichen. Dänemark hat derzeit den Vorsitz der EU-Länder inne.

Vor der nächsten Weltklimakonferenz im November in Brasilien sollen die Teilnehmerländer bei den Vereinten Nationen Klimaschutzpläne einreichen, in denen sie darlegen, was sie bis zum Jahr 2035 vorhaben. Die Abgabefrist läuft nächsten Mittwoch ab. Doch auf einen solchen formalen Plan konnten sich die EU-Staaten nicht einigen. Stattdessen, so der dänische Vorschlag, sollen sie eine Absichtserklärung einreichen. Das Instrument wird genutzt, wenn eine Einigung auf Verbindlicheres unmöglich ist.