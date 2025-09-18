MÃœNCHEN (dpa-AFX) - Nach monatelangen Debatten von Bund und LÃ¤ndern beraten die Verkehrsminister an diesem Donnerstag (ab 12.30 Uhr) bei einer Sonderkonferenz in MÃ¼nchen Ã¼ber eine erneute PreiserhÃ¶hung fÃ¼r das Deutschlandticket. Dem Vernehmen nach kÃ¶nnte die Fahrkarte die Nutzer schon im kommenden Jahr 62 bis 64 Euro pro Monat kosten, wie die Deutsche Presse-Agentur im Vorfeld des Treffens erfuhr. Aktuell kostet das Ticket 58 Euro.

Den Preis für das Ticket setzt die Verkehrsministerkonferenz (VMK) der Länder fest. Der Bund ist Gast. Formell beschlossen wird die Erhöhung dann noch mal im Bundesrat. Bundesminister Patrick Schnieder (CDU) ist bei den Gesprächen in München nicht dabei, er wird von einem Staatssekretär vertreten.

Die Ländervertreter hatten bereits in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen über einen Kompromiss verhandelt - auf einen konkreten Preis konnten sie sich aber zunächst nicht einigen. Laut einer Beschussvorlage, die der dpa vorliegt, könnte es zudem dazu kommen, dass die Länder sich bereiterklären, von 2026 bis 2030 jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Ticket bereitzustellen - wenn der Bund ebenfalls mindestens 1,5 Milliarden Euro pro Jahr von 2026 bis 2030 zusichert. Bisher hat der Bund dies nur für 2026 zugesagt.

Knackpunkt sind einmal mehr die Mehrkosten



Knackpunkt ist in der Tat einmal mehr die Frage, wie erwartete Mehrkosten bei Verkehrsunternehmen ausgeglichen werden sollen - Ã¼ber die drei Milliarden Euro pro Jahr hinaus, die Bund und LÃ¤nder bisher zusammen bereitstellen und auch fÃ¼r das kommende Jahr geben wollen. Das Deutschlandticket ist im Vergleich zu bisherigen Abos gÃ¼nstiger, das sorgt fÃ¼r EinnahmeausfÃ¤lle. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen droht 2026 eine FinanzierungslÃ¼cke von prognostizierten 800 Millionen Euro.

Das Deutschlandticket gibt es seit Mai 2023. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr.




