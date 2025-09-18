    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach dem König die Politik

    Trump trifft Starmer

    • Trump trifft Starmer, Fokus auf Wirtschaftsbeziehungen.
    • Gespräche über Gaza- und Ukraine-Krieg erwartet.
    • Pressekonferenz könnte heikle Fragen zu Epstein bringen.

    LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen - es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen.

    Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen. Die britische Regierung hatte ihren Gaza-Kurs - im Gegensatz zur US-Regierung - zuletzt drastisch geändert. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen und fordert humanitäre Hilfen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

    Mit Spannung wird eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Starmer erwartet - vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte./mj/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
