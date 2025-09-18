Merz reist nach Madrid - Differenzen in Haltung zu Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz reist an diesem Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach Madrid, um mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez über die Zusammenarbeit beider Länder, europapolitische Themen und die Sicherheitspolitik zu sprechen. Auch wenn die Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien insgesamt als gut gelten, gibt es vor allem bei einem Thema aktuell deutliche Differenzen: bei der Haltung zu Israel.

Zwar kritisiert Merz wie Sánchez den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen scharf. Während Deutschland bisher aber abgesehen von einer Einschränkung der Rüstungsexporte Sanktionen gegen Israel ablehnt, hat Spanien bereits früh konkrete Maßnahmen ergriffen. So schloss sich das Land schon 2024 als erstes EU-Mitglied der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) an.