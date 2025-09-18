Neue Bahnbrücke soll Engpass in Frankfurt auflösen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Um den Frankfurter Hauptbahnhof aus dem Süden zu erreichen, müssen Züge den Main überqueren. Damit dies flüssiger geschehen kann, baut die Deutsche Bahn eine neue Brücke über den Fluss. Zudem soll eine bestehende Brücke, die "Alte Niederräder Brücke", ersetzt werden. Das Vorhaben will die Bahn an diesem Donnerstag vor Ort vorstellen.

Derzeit laufen Probebohrungen für den Brückenbau im Stadtteil Niederrad und im Main. Hintergrund ist der Ausbau des Bahnknotens Frankfurt-Stadion, der zu den am stärksten genutzten Verkehrsknoten im Schienennetz der Deutschen Bahn gehört.