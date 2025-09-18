    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 18. September 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio

    09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke

    22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen

    KOR: Hyundai Motor, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 USA: Bauproduktion 7/25
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
    16:00 USA: Frühindikator 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

    DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
