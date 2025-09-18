Einführung von NeoLoad 2025.1 - Neue Benutzeroberfläche, erweiterte SAP-Unterstützung und mehr!

Dieses Release konzentriert sich auf die Unterstützung mehrerer neuer Technologien sowie die erste Veröffentlichung eines grundlegenden Modernisierungsprojekts, das wir auf der NeoLoad-Webplattform umsetzen.

AUSTIN, TX / ACCESS Wire / September 18, 2025 / Die nächste Generation von NeoLoad Web

Mit dem technologischen Fortschritt müssen sich auch Ihre Testlösungen weiterentwickeln. NeoLoad Web war bereits eine moderne Plattform, wies jedoch einige. Einschränkungen auf, die behoben werden mussten. Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit der nächsten Generation von NeoLoad Web bekannt zugeben - ab sofort verfügbar für alle SaaS‑Kunden von NeoLoad unter https://neoload-v2.saas.neotys.com/. In diesem Release wurden mehrere wichtige Designverbesserungen vorgenommen:

- Design‑Standardisierung mit anderen Softwarelösungen von Tricentis, sodass die Nutzung von NeoLoad sehr vertraut und komfortabel ist, wenn Sie bereits mit anderen unserer. Lösungen arbeiten.

- Eine umfassende Erweiterung der V4 API, die nun alle Aspekte von NeoLoad Web abdeckt - einschließlich Funktionen, die zuvor in derV3 API nicht verfügbar waren.

- Verbesserungen im Reporting und neue Berichtsfunktionen.

- Die technische Vorschau der neuen Augmented Analysis‑Engine zur automatisierten Ergebnisanalyse.

Was ist Augmented Analysis?

Mit der Weiterentwicklung von KI‑Plattformen freuen wir uns, mitteilen zu können, dass Augmented Analysis - eine KI‑Engine auf Basis von maschinellem Lernen - Teil der neuen Architektur von NeoLoad Web ist. Die erste Version dieser Funktion konzentriert sich auf die sogenannten RED‑Kennzahlen (Rate, Error, Duration), die nachweislich in jedem Performance‑Test enthalten sind. Ziel ist es, nicht nur Hinweise darauf zu geben, welche Testbereiche wichtig sind und weiter analysiert werden sollten, sondern auch detaillierte Erklärungen zu liefern, warum NeoLoad bestimmte Empfehlungen ausspricht. Während Augmented Analysis ursprünglich entwickelt wurde, um Performance‑Engineering‑Teams bei der Priorisierung zu unterstützen, werden spätere Phasen - ebenso wie neue Funktionen im Rahmen dessen, was wir „Augmented Design" nennen - auch NeoLoad‑Projektdaten und APM‑Daten integrieren. So entsteht ein zunehmend leistungsfähiger Analyse‑Rahmen, mit dem Ihre Teams ihre Performance‑Engineering‑Praktiken beschleunigen und verbessern können.