Dertour
Mehr Luxusreisen - vor allem nach Griechenland
- Dertour verzeichnet 15% mehr Nachfrage nach Luxusreisen.
- All-inclusive-Reisen erreichen Rekordhoch mit 57%.
- Griechenland und Deutschland sind beliebteste Reiseziele.
KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Rund um die Sommerferienzeit beobachtet der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour einen Trend seiner Kunden in Richtung Luxus und All-inclusive. Mit einer um 15 Prozent wachsenden Nachfrage werden Luxusreisen beliebter, wie das Unternehmen mit seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute mitteilt. Auch der Bereich All-inclusive kam auf ein Rekordhoch. Ausgewertet wurden die Monate von Juni bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Bei Luxusreisen würden Kunden vor allem Wert auf Privatsphäre, Design, Authentizität und Nachhaltigkeit legen. Die meisten reisten dafür nach Griechenland, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Es folgen Spanien und Deutschland. Letzteres gehört mit einem Wachstum von 30 Prozent zu den am stärksten wachsenden Luxuszielen. Die meisten Sommerurlaube seien im Januar gebucht worden.
All-inclusive allseits beliebt
Für den Sommerurlaub 2025 entschieden sich mehr als die Hälfte der Urlauber für ein Rundum-sorglos-Verpflegungspaket. Wie Dertour mitteilte, erreichte die All-inclusive-Option mit einem Zuwachs von zwei Prozentpunkten ein Rekordhoch von 57 Prozent.
Die Türkei gehört mit 23 Prozent weiterhin zu den beliebtesten Destinationen. Es folgen Spanien und Griechenland. Deutschland wird Nachfrage-Plus von 23 Prozent von Ägypten vom vierten Platz verdrängt. Das Reiseunternehmen begründet das mit dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur elf Prozent wählten demnach eine Fernreise. Damit ging der Anteil der Fernreisen um einen Prozentpunkt zurück.
Insgesamt sei das Unternehmen mit den stabilen Gästezahlen zufrieden. Der konkurrierende Reisekonzern Tui verzeichnete nach eigenen Angaben für das Sommergeschäft im Veranstalterbereich rund zwei Prozent weniger Gäste als im Vorjahr, in Deutschland sogar fünf Prozent weniger./awi/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 7,862 auf Lang & Schwarz (17. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -4,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,39 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,96 %/+1,76 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Thema wurde ja auch im letzten Analystencall besprochen und schon öfter hier im Forum (meistens a la „wie blöd kann man sein, TUI bietet doch gar keine Reisen in den Iran an“ oder so ähnlich).
Ebel war in seiner Sprache mE recht deutlich:
„and especially the Middle East conflict had some impact.“
„We have seen a significant impact not only of the heatwave, but also from the tension in the Middle East and as long-haul destinations in the Middle East has been a significant part of the TUI business, we have seen some impact there.“
„We have a significant business to the East, by the way, it's now coming back and that's why I said with heatwaves, we probably have to expect year-by-year. But these geopolitical incidents, they impact us for 8 weeks. Unfortunately, we're the wrong 8 weeks, but it's over.“
Quelle: Seeking Alpha TUI Transcript
Muss dieses Mal nicht so ein, glaube ich auch nicht, aber das immer so beiläufig abtun, ist mE auch nicht richtig.