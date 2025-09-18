FDP kritisiert 'exorbitante Verschuldung' im Bundeshaushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Verabschiedung des Haushaltes 2025 im Bundestag hat die FDP der Bundesregierung eine unverantwortliche Schuldenpolitik zulasten nachfolgender Generationen vorgeworfen. "Die Schuldenpolitik der Koalition ist die größte Kampfansage an die junge Generation, die es je gab", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur.

Der Bundestag will heute den Haushalt für das laufende Jahr beschließen. Er sieht Ausgaben von rund 502 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von knapp 82 Milliarden Euro vor. Der Bundestag will auch einen mehrjährigen, über Schulden finanzierten Sondertopf mit 500 Milliarden Euro für Investitionen beschließen.