SAM Medical erweitert sein Angebot im Bereich Notfallmedizin durch die strategische Übernahme von TyTek Medical

"Ich bin zuversichtlich, dass die Übernahme durch SAM Medical unseren Kunden und Zulieferern weiterhin Erfolg bescheren wird, und zwar mit demselben Vertrauen in die Qualität und den Kundendienst, dem sie bisher vertraut haben", so Chris Tyler, Präsident und CEO der TyTek Group.

TUALATIN, Ore., 18. September 2025 /PRNewswire/ -- SAM Medical, ein führender Anbieter von prähospitalen medizinischen Notfallprodukten, freut sich, die Übernahme von TyTek Medical, Teil der TyTek Group, bekannt zu geben. TyTek Medical ist ein weltweit bekannter, führender Anbieter von Brustdekompressionsnadeln. Mit der Übernahme von TyTek Medical erweitert SAM Medical sein Angebot an notfallmedizinischen Produkten erheblich und festigt damit seine Führungsposition auf dem Markt für Notfallmedizin.

"Die Übernahme von TyTek Medical stärkt unsere Fähigkeit, ein umfassendes Angebot an Lösungen für Notfallmediziner bereitzustellen", so Jim Seidel, CEO von SAM Medical. "Der gute Ruf von TyTek für qualitativ hochwertige, lebensrettende Produkte passt perfekt zu unserem Engagement für die Unterstützung von Ersthelfern in den kritischsten Momenten. Mit dieser Übernahme sind wir noch besser in der Lage, auf den von uns bedienten Märkten Maßstäbe zu setzen.

Der Betrieb von TyTek Medical wird nach Tualatin verlegt und das dort versammelte erstklassige Team nutzen. Die globale Reichweite von SAM Medical wird die Kundenunterstützung für diese erstklassige Produktlinie von Brustdekompressionsnadeln erweitern.

Über TyTek Medical

TyTek Medical entwickelt und fertigt kompaktes medizinisches Notfallmaterial für die Traumaversorgung vor dem Krankenhaus. Das bewährte Sortiment an medizinischen Notfallprodukten ermöglicht es Ersthelfern, lebensrettende Traumaversorgung zu leisten und Patienten zu stabilisieren, bis sie transportiert werden können.

Über SAM Medical

SAM Medical wurde von Dr. Sam und Cherrie Scheinberg gegründet und kann auf eine bemerkenswerte Geschichte in der Revolutionierung von Produkten für die medizinische Notfallversorgung im Bereich Trauma-Management zurückblicken. Als zertifizierter orthopädischer Chirurg und im Vietnamkrieg erprobter Unfallchirurg hat Dr. Scheinberg im Laufe der Jahre viele innovative und lebensrettende Produkte entwickelt, darunter die weithin bekannte SAM Schiene. Das Unternehmen ist auch bekannt für sein SAM XT Extremity Tourniquet und SAM IO Intraosseous Access System, neben anderen innovativen Produkten.

SAM Medical mit Sitz in der Nähe von Portland, Oregon, ist führend in der Entwicklung eigener medizinischer Produkte, die für die Rettung von Leben unerlässlich sind. Die Produkte von SAM werden seit mehr als 40 Jahren weltweit von einer Vielzahl von Helfern eingesetzt, die Notfallmediziner, Wildnisforscher, Sportmediziner, Sicherheitskräfte und Notfallhelfer vor Ort unterstützen. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Entwicklung medizinischer Geräte hat es zu einem wichtigen Akteur in der Notfallmedizin gemacht. Zu den Innovationen gehören SAM Splint, SAM XT Extremity Tourniquet, SAM IO Intraosseous Access System, SAM Chest Seal, SAM Junctional Tourniquet (SJT), SAM Pelvic Sling und ChitoSAM.

SAM Medical ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tri-Tech Forensics, Inc.

