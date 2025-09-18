    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    MIMARU erweitert seinen Gepäcklieferdienst am selben Tag auf die Strecke Tokio-Osaka/Kyoto

    Tokyo (ots/PRNewswire) - - Außergewöhnlicher japanischer Service beeindruckt
    Familien auf Besuch und erhöht den Komfort entlang der Goldenen Route -

    Die Cosmos Hotel Management Co., Ltd., Betreiberin der Apartmenthotelmarke
    MIMARU, hat ihren renommierten Service "Luggage Delivery by MIMARU"
    (Gepäckzustellung durch MIMARU) ab dem 1. September 2025 ausgeweitet, sodass die
    Strecke Tokio-Osaka/Kyoto bedient wird.

    Logo: https://drive.google.com/file/d/1mFYoAorxK8PTFN_ng2jRe77GaMbz65ig/view?usp
    =drive_link

    Der im Mai 2024 eingeführte Service ermöglicht es den Gästen, ihr Gepäck morgens
    abzuliefern und es noch am selben Abend am Zielort in Empfang zu nehmen. Der
    Service, der ursprünglich zwischen Flughäfen und MIMARU-Standorten in Tokio und
    Osaka/Kyoto angeboten wurde, erreichte von Mai 2024 bis März 2025 eine
    Kundenzufriedenheitsrate von 96,1 % und eine Verspätungsrate von unter 0,1 % -
    dank der hohen japanischen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit: keine
    Schäden, kein verlorenes Gepäck, keine Verzögerung.

    Mit dieser neuen Intercity-Erweiterung können Familien aus dem Ausland, die die
    beliebte "Goldene Route" bereisen, eine angenehme Reise genießen, bei der sie
    die Hände frei haben, und gleichzeitig die Überlastung des Touristenverkehrs
    verringern. Fast 90 % der Gäste von MIMARU sind Familien mit Kindern, und das
    Unternehmen hat Dienstleistungen entwickelt, um die Herausforderungen von Reisen
    durch mehrere Städte zu vereinfachen.

    So funktioniert es

    - Bitte reservieren Sie bis spätestens 23:00 Uhr am Vortag online

    - Geben Sie Ihr Gepäck am Morgen an der Rezeption von MIMARU oder an den dafür
    vorgesehenen Flughäfen ab

    - Sie erhalten Ihre Koffer noch am selben Abend am Zielort

    - Verfolgen Sie die Lieferung per E-Mail-Benachrichtigungen mit
    Foto-Bestätigung.

    Bild1: https://drive.google.com/file/d/1Y4l8rWV8s71lEsugZiIA_hhHlkJF-q9h/view?us
    p=drive_link

    Bild2: https://drive.google.com/file/d/1UkLdn-tDhU0u64q47kcl3cb3U8eQVXdc/view?us
    p=drive_link

    Preise (pro Stück, einschließlich Steuern)

    - zwischen Tokio und Osaka/Kyoto: JPY 5.000

    - innerhalb Tokios: JPY 2.600

    - innerhalb von Osaka/Kyoto: JPY 2.300

    Für weitere Details: https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/

    Bild3: https://drive.google.com/file/d/1urwnrEqCs19aSzPBEQwkbT5hrp637MzG/view?us
    p=drive_link

    Gästemeinungen

    - "Nach der Landung konnten wir direkt mit der Stadtbesichtigung beginnen."

    - "Das Reisen mit Kindern nach einem langen Flug war wesentlich einfacher, da
    wir uns nicht um das Gepäck kümmern mussten."

    - "Ohne Gepäck haben wir an einem Tag Osaka, Nara und Kyoto erkundet."

    - "Die Foto-Updates per E-Mail haben uns Sicherheit gegeben."

    Bild4: https://drive.google.com/file/d/1D7cuH2uug4nuZAIdxYjm1Idzpd07sqo6/view?us
    p=drive_link

    Komfortabel reisen mit der ganzen Familie

    Mit Blick auf die Zukunft wird MIMARU weiterhin die Lieferrouten zwischen den
    Städten ausbauen und die Dienstleistungen verbessern, die das Reisen in Japan
    für Familien komfortabler machen. Im April 2025 eröffnete MIMARU außerdem den
    ANO-NE Kids Club in Tokios Stadtteil Ginza, der einen sicheren
    Indoor-Spielbereich bietet, damit Eltern in Ruhe einkaufen und essen gehen
    können.

    Mit Initiativen wie diesen setzt sich MIMARU weiterhin dafür ein, einen neuen
    Standard für familienfreundliches Reisen in Japan zu schaffen.

    Offizielle Website von MIMARU: https://mimaruhotels.com/

    Website zur Nachhaltigkeit: https://mimaruhotels.com/sustainability/

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mimaru-e
    rweitert-seinen-gepacklieferdienst-am-selben-tag-auf-die-strecke-tokio-osakakyot
    o-302559885.html

    Pressekontakt:

    Mao Mochizuki,
    Büro für Managementplanung,
    Cosmos Hotel Management Co.,
    Ltd,
    +81-3-5444-3600,
    info-pr@chm.cigr.co.jp

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167367/6119917
    OTS: Cosmos Hotel Management Co., Ltd.




