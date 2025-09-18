MIMARU erweitert seinen Gepäcklieferdienst am selben Tag auf die Strecke Tokio-Osaka/Kyoto

Tokyo (ots/PRNewswire) - - Außergewöhnlicher japanischer Service beeindruckt

Familien auf Besuch und erhöht den Komfort entlang der Goldenen Route -



Die Cosmos Hotel Management Co., Ltd., Betreiberin der Apartmenthotelmarke

MIMARU, hat ihren renommierten Service "Luggage Delivery by MIMARU"

(Gepäckzustellung durch MIMARU) ab dem 1. September 2025 ausgeweitet, sodass die

Strecke Tokio-Osaka/Kyoto bedient wird.





Logo: https://drive.google.com/file/d/1mFYoAorxK8PTFN_ng2jRe77GaMbz65ig/view?usp

=drive_link



Der im Mai 2024 eingeführte Service ermöglicht es den Gästen, ihr Gepäck morgens

abzuliefern und es noch am selben Abend am Zielort in Empfang zu nehmen. Der

Service, der ursprünglich zwischen Flughäfen und MIMARU-Standorten in Tokio und

Osaka/Kyoto angeboten wurde, erreichte von Mai 2024 bis März 2025 eine

Kundenzufriedenheitsrate von 96,1 % und eine Verspätungsrate von unter 0,1 % -

dank der hohen japanischen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit: keine

Schäden, kein verlorenes Gepäck, keine Verzögerung.



Mit dieser neuen Intercity-Erweiterung können Familien aus dem Ausland, die die

beliebte "Goldene Route" bereisen, eine angenehme Reise genießen, bei der sie

die Hände frei haben, und gleichzeitig die Überlastung des Touristenverkehrs

verringern. Fast 90 % der Gäste von MIMARU sind Familien mit Kindern, und das

Unternehmen hat Dienstleistungen entwickelt, um die Herausforderungen von Reisen

durch mehrere Städte zu vereinfachen.



So funktioniert es



- Bitte reservieren Sie bis spätestens 23:00 Uhr am Vortag online



- Geben Sie Ihr Gepäck am Morgen an der Rezeption von MIMARU oder an den dafür

vorgesehenen Flughäfen ab



- Sie erhalten Ihre Koffer noch am selben Abend am Zielort



- Verfolgen Sie die Lieferung per E-Mail-Benachrichtigungen mit

Foto-Bestätigung.



Bild1: https://drive.google.com/file/d/1Y4l8rWV8s71lEsugZiIA_hhHlkJF-q9h/view?us

p=drive_link



Bild2: https://drive.google.com/file/d/1UkLdn-tDhU0u64q47kcl3cb3U8eQVXdc/view?us

p=drive_link



Preise (pro Stück, einschließlich Steuern)



- zwischen Tokio und Osaka/Kyoto: JPY 5.000



- innerhalb Tokios: JPY 2.600



- innerhalb von Osaka/Kyoto: JPY 2.300



Für weitere Details: https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/



Bild3: https://drive.google.com/file/d/1urwnrEqCs19aSzPBEQwkbT5hrp637MzG/view?us

p=drive_link



Gästemeinungen



- "Nach der Landung konnten wir direkt mit der Stadtbesichtigung beginnen."



- "Das Reisen mit Kindern nach einem langen Flug war wesentlich einfacher, da

wir uns nicht um das Gepäck kümmern mussten."



- "Ohne Gepäck haben wir an einem Tag Osaka, Nara und Kyoto erkundet."



- "Die Foto-Updates per E-Mail haben uns Sicherheit gegeben."



Bild4: https://drive.google.com/file/d/1D7cuH2uug4nuZAIdxYjm1Idzpd07sqo6/view?us

p=drive_link



Komfortabel reisen mit der ganzen Familie



Mit Blick auf die Zukunft wird MIMARU weiterhin die Lieferrouten zwischen den

Städten ausbauen und die Dienstleistungen verbessern, die das Reisen in Japan

für Familien komfortabler machen. Im April 2025 eröffnete MIMARU außerdem den

ANO-NE Kids Club in Tokios Stadtteil Ginza, der einen sicheren

Indoor-Spielbereich bietet, damit Eltern in Ruhe einkaufen und essen gehen

können.



Mit Initiativen wie diesen setzt sich MIMARU weiterhin dafür ein, einen neuen

Standard für familienfreundliches Reisen in Japan zu schaffen.



Offizielle Website von MIMARU: https://mimaruhotels.com/



Website zur Nachhaltigkeit: https://mimaruhotels.com/sustainability/



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mimaru-e

rweitert-seinen-gepacklieferdienst-am-selben-tag-auf-die-strecke-tokio-osakakyot

o-302559885.html



Pressekontakt:



Mao Mochizuki,

Büro für Managementplanung,

Cosmos Hotel Management Co.,

Ltd,

+81-3-5444-3600,

info-pr@chm.cigr.co.jp



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167367/6119917

OTS: Cosmos Hotel Management Co., Ltd.







