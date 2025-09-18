SIG Group: Strategiewechsel & Dividendenstopp für 2025 beschlossen!
Die SIG Group AG setzt auf strategische Neuausrichtung: Fokus auf nachhaltige aseptische Lösungen, Effizienzsteigerung und finanzielle Stabilität stehen im Mittelpunkt ihrer zukunftsweisenden Pläne.
Foto: SIG Group
- Der Verwaltungsrat der SIG Group AG hat eine strategische Überprüfung des Unternehmens durchgeführt, die eine starke Position im Bereich nachhaltiger aseptischer Systemlösungen bestätigt.
- SIG plant, sein Portfolio auf margen- und wachstumsstarke aseptische Geschäftsbereiche zu straffen und kleinere nicht-aseptische Geschäfte zu veräußern.
- Ein Transformationsprogramm zur Steigerung der operativen Effizienz wird umgesetzt, mit einmaligen Aufwendungen zwischen EUR 310–360 Millionen, von denen 90% nicht liquiditätswirksam sind.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein leicht negatives bis stabiles Umsatzwachstum sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 21% erwartet, unter Berücksichtigung der einmaligen Aufwendungen.
- Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Bardividende für 2025 auszusetzen, um die Verschuldung zu reduzieren und die Kapitaldisziplin zu stärken.
- Ein Investor Update Meeting findet am 30. Oktober 2025 in Zürich statt, um die strategische Ausrichtung und die mittelfristige Prognose zu präsentieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.10.2025.
Der Kurs von SIG Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
Plus.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,520EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
-4,44 %
-0,73 %
-3,19 %
-18,11 %
-24,45 %
-43,22 %
-20,47 %
+19,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte