AEVIS VICTORIA: Rekord-Cashflow und Schuldenabbau im H1 2025!
AEVIS VICTORIA SA startet mit beeindruckenden Zahlen ins Jahr 2025. Ein Umsatzsprung von 17.7% und ein freier Cashflow über CHF 100 Millionen markieren ein starkes erstes Halbjahr. Die Integration neuer Einheiten ins Swiss Medical Network treibt das Wachstum weiter an. Mit Blick auf 2026 plant AEVIS, die Dividendenpolitik wieder aufzunehmen.
Foto: adobe.stock.com
- AEVIS VICTORIA SA verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen starken Umsatzanstieg mit einem konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 621.3 Millionen, was einer Steigerung von 17.7% gegenüber 2024 entspricht.
- Der freie Cashflow überstieg CHF 100 Millionen, was einen Schuldenabbau von über CHF 120 Millionen ermöglichte und die Eigenkapitalquote von 29.4% auf 30.5% erhöhte.
- Die Integration von Spital Zofingen und CentroMedico in das Swiss Medical Network trug zu einem Umsatzanstieg von 20.1% auf CHF 501.4 Millionen bei, trotz eines vorübergehenden Verwässerungseffekts durch die Integration neuer Einheiten.
- MRH Switzerland AG, die Hoteltochter von AEVIS, erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 104.0 Millionen, was einem organischen Wachstum von 2.8% entspricht.
- Der Wert des konsolidierten Hotelimmobilienportfolios von Swiss Hotel Properties stieg auf CHF 872.1 Millionen, während das Gesundheitsimmobilienportfolio von Infracore auf CHF 1.42 Milliarden anwuchs.
- AEVIS plant, seine Dividendenpolitik im Jahr 2026 wieder aufzunehmen und erwartet eine Fortsetzung der aktuellen positiven Trends im operativen Geschäft.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AEVIS VICTORIA ist am 18.09.2025.
-2,24 %
-2,25 %
+1,25 %
-1,57 %
-4,88 %
-35,65 %
+30,79 %
+217,83 %
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte