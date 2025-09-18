61 0 Kommentare AEVIS VICTORIA: Rekord-Cashflow und Schuldenabbau im H1 2025!

AEVIS VICTORIA SA startet mit beeindruckenden Zahlen ins Jahr 2025. Ein Umsatzsprung von 17.7% und ein freier Cashflow über CHF 100 Millionen markieren ein starkes erstes Halbjahr. Die Integration neuer Einheiten ins Swiss Medical Network treibt das Wachstum weiter an. Mit Blick auf 2026 plant AEVIS, die Dividendenpolitik wieder aufzunehmen.

wO Newsflash

