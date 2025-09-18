    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rimes ernennt Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer

    New York (ots/PRNewswire) - Der neue Geschäftsführer Vijay Mayadas wird die
    Transformation von Rimes zur "Intelligence Fabric" für die Investmentbranche
    beschleunigen

    https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4511142-1&h=3083312252&u=https%3A
    %2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4511142-1%26h%3D8
    91917653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rimes.com%252F%26a%3DRimes&a=Rimes , ein
    führender Anbieter von Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement und
    Investmentplattformen für die globale Investment-Community, freut sich, die
    Ernennung von Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer
    bekannt zu geben. Mayadas, ein erfahrener FinTech-Manager mit einer
    nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Unternehmen und der
    Förderung von Innovationen auf den Finanzmärkten, tritt die Nachfolge von Brad
    Hunt an, der die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats
    von Rimes übernehmen wird.

    Nach mehr als 25 Jahren Pionierarbeit an der Schnittstelle von Technologie,
    Daten und Finanzdienstleistungen wechselt Mayadas zu Rimes, nachdem er 12 Jahre
    bei Broadridge Financial Solutions tätig war. Dort war er zuletzt als
    Vorstandsvorsitzender für den Bereich Kapitalmärkte verantwortlich. In dieser
    Funktion steigerte er den Umsatz des Unternehmens von 600 Millionen US-Dollar
    auf über 1 Milliarde US-Dollar und trug während seiner Amtszeit dazu bei, die
    Marktkapitalisierung des Unternehmens von unter 3 Milliarden US-Dollar auf fast
    30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mayadas war auch federführend bei der
    Einführung branchenweit einzigartiger Innovationen, darunter KI-gestützte
    Handelsplattformen und Distributed-Ledger-Lösungen, über die mittlerweile
    monatlich Transaktionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar abgewickelt
    werden.

    Donal Smith, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rimes, äußerte sich wie folgt:
    "Vijay ist eine Führungspersönlichkeit von Weltklasse, die eine hervorragende
    Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler FinTech-Franchiseunternehmen und bei der
    Förderung bahnbrechender Produktinnovationen vorweisen kann. Mit seinem
    fundierten, praktischen Fachwissen im Bereich der Nutzung von Technologien der
    nächsten Generation, insbesondere KI, ist Vijay in einzigartiger Weise
    qualifiziert, die Strategie von Rimes voranzutreiben und das Unternehmen in
    seine nächste Phase der Marktführerschaft und des Wachstums zu führen."

    "Rimes hat in den letzten 30 Jahren ein außerordentlich erfolgreiches Geschäft
    aufgebaut - wahrlich der Goldstandard für Benchmark- und Indexdaten", sagte
    Vijay Mayadas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Rimes. "Ich freue
    mich unglaublich über die Chance, die sich uns bietet. "Ich freue mich sehr über
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Rimes ernennt Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer Der neue Geschäftsführer Vijay Mayadas wird die Transformation von Rimes zur "Intelligence Fabric" für die Investmentbranche beschleunigen https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4511142-1&h=3083312252&u=https%3A …