Rimes ernennt Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer

New York (ots/PRNewswire) - Der neue Geschäftsführer Vijay Mayadas wird die

Transformation von Rimes zur "Intelligence Fabric" für die Investmentbranche

beschleunigen



https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4511142-1&h=3083312252&u=https%3A

%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4511142-1%26h%3D8

91917653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rimes.com%252F%26a%3DRimes&a=Rimes , ein

führender Anbieter von Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement und

Investmentplattformen für die globale Investment-Community, freut sich, die

Ernennung von Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer

bekannt zu geben. Mayadas, ein erfahrener FinTech-Manager mit einer

nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Unternehmen und der

Förderung von Innovationen auf den Finanzmärkten, tritt die Nachfolge von Brad

Hunt an, der die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats

von Rimes übernehmen wird.







Daten und Finanzdienstleistungen wechselt Mayadas zu Rimes, nachdem er 12 Jahre

bei Broadridge Financial Solutions tätig war. Dort war er zuletzt als

Vorstandsvorsitzender für den Bereich Kapitalmärkte verantwortlich. In dieser

Funktion steigerte er den Umsatz des Unternehmens von 600 Millionen US-Dollar

auf über 1 Milliarde US-Dollar und trug während seiner Amtszeit dazu bei, die

Marktkapitalisierung des Unternehmens von unter 3 Milliarden US-Dollar auf fast

30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mayadas war auch federführend bei der

Einführung branchenweit einzigartiger Innovationen, darunter KI-gestützte

Handelsplattformen und Distributed-Ledger-Lösungen, über die mittlerweile

monatlich Transaktionen in Höhe von mehreren Billionen

werden.



Donal Smith, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rimes, äußerte sich wie folgt:

"Vijay ist eine Führungspersönlichkeit von Weltklasse, die eine hervorragende

Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler FinTech-Franchiseunternehmen und bei der

Förderung bahnbrechender Produktinnovationen vorweisen kann. Mit seinem

fundierten, praktischen Fachwissen im Bereich der Nutzung von Technologien der

nächsten Generation, insbesondere KI, ist Vijay in einzigartiger Weise

qualifiziert, die Strategie von Rimes voranzutreiben und das Unternehmen in

seine nächste Phase der Marktführerschaft und des Wachstums zu führen."



"Rimes hat in den letzten 30 Jahren ein außerordentlich erfolgreiches Geschäft

aufgebaut - wahrlich der Goldstandard für Benchmark- und Indexdaten", sagte

Vijay Mayadas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Rimes. "Ich freue

mich unglaublich über die Chance, die sich uns bietet. "Ich freue mich sehr über Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Nach mehr als 25 Jahren Pionierarbeit an der Schnittstelle von Technologie,Daten und Finanzdienstleistungen wechselt Mayadas zu Rimes, nachdem er 12 Jahrebei Broadridge Financial Solutions tätig war. Dort war er zuletzt alsVorstandsvorsitzender für den Bereich Kapitalmärkte verantwortlich. In dieserFunktion steigerte er den Umsatz des Unternehmens von 600 Millionen US-Dollarauf über 1 Milliarde US-Dollar und trug während seiner Amtszeit dazu bei, dieMarktkapitalisierung des Unternehmens von unter 3 Milliarden US-Dollar auf fast30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mayadas war auch federführend bei derEinführung branchenweit einzigartiger Innovationen, darunter KI-gestützteHandelsplattformen und Distributed-Ledger-Lösungen, über die mittlerweilemonatlich Transaktionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar abgewickeltwerden.Donal Smith, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rimes, äußerte sich wie folgt:"Vijay ist eine Führungspersönlichkeit von Weltklasse, die eine hervorragendeErfolgsbilanz beim Ausbau globaler FinTech-Franchiseunternehmen und bei derFörderung bahnbrechender Produktinnovationen vorweisen kann. Mit seinemfundierten, praktischen Fachwissen im Bereich der Nutzung von Technologien dernächsten Generation, insbesondere KI, ist Vijay in einzigartiger Weisequalifiziert, die Strategie von Rimes voranzutreiben und das Unternehmen inseine nächste Phase der Marktführerschaft und des Wachstums zu führen.""Rimes hat in den letzten 30 Jahren ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftaufgebaut - wahrlich der Goldstandard für Benchmark- und Indexdaten", sagteVijay Mayadas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Rimes. "Ich freuemich unglaublich über die Chance, die sich uns bietet. "Ich freue mich sehr über