Rimes ernennt Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer
New York (ots/PRNewswire) - Der neue Geschäftsführer Vijay Mayadas wird die
Transformation von Rimes zur "Intelligence Fabric" für die Investmentbranche
beschleunigen
führender Anbieter von Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement und
Investmentplattformen für die globale Investment-Community, freut sich, die
Ernennung von Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer
bekannt zu geben. Mayadas, ein erfahrener FinTech-Manager mit einer
nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Unternehmen und der
Förderung von Innovationen auf den Finanzmärkten, tritt die Nachfolge von Brad
Hunt an, der die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats
von Rimes übernehmen wird.
https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4511142-1&h=3083312252&u=https%3A
Nach mehr als 25 Jahren Pionierarbeit an der Schnittstelle von Technologie,
Daten und Finanzdienstleistungen wechselt Mayadas zu Rimes, nachdem er 12 Jahre
bei Broadridge Financial Solutions tätig war. Dort war er zuletzt als
Vorstandsvorsitzender für den Bereich Kapitalmärkte verantwortlich. In dieser
Funktion steigerte er den Umsatz des Unternehmens von 600 Millionen US-Dollar
auf über 1 Milliarde US-Dollar und trug während seiner Amtszeit dazu bei, die
Marktkapitalisierung des Unternehmens von unter 3 Milliarden US-Dollar auf fast
30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mayadas war auch federführend bei der
Einführung branchenweit einzigartiger Innovationen, darunter KI-gestützte
Handelsplattformen und Distributed-Ledger-Lösungen, über die mittlerweile
monatlich Transaktionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar abgewickelt
werden.
Donal Smith, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rimes, äußerte sich wie folgt:
"Vijay ist eine Führungspersönlichkeit von Weltklasse, die eine hervorragende
Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler FinTech-Franchiseunternehmen und bei der
Förderung bahnbrechender Produktinnovationen vorweisen kann. Mit seinem
fundierten, praktischen Fachwissen im Bereich der Nutzung von Technologien der
nächsten Generation, insbesondere KI, ist Vijay in einzigartiger Weise
qualifiziert, die Strategie von Rimes voranzutreiben und das Unternehmen in
seine nächste Phase der Marktführerschaft und des Wachstums zu führen."
"Rimes hat in den letzten 30 Jahren ein außerordentlich erfolgreiches Geschäft
aufgebaut - wahrlich der Goldstandard für Benchmark- und Indexdaten", sagte
Vijay Mayadas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Rimes. "Ich freue
mich unglaublich über die Chance, die sich uns bietet. "Ich freue mich sehr über
