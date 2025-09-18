DEAG: Zeichnungsstart für Anleihe 2025/2029 – Profit mit Spaß!
DEAG startet heute die Zeichnungsfrist für ihre neue Unternehmensanleihe mit attraktiven Zinsen von 7,00 % bis 8,00 % p.a., um Wachstum und Refinanzierung zu fördern.
- DEAG startet heute die Zeichnungsfrist für eine neue Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem festen Zins von 7,00 % - 8,00 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung.
- Die Zeichnung der Anleihe ist bis zum 8. Oktober 2025 möglich, mit einem Mindestbetrag von 1.000 EUR über DirectPlace.
- Ein Umtauschangebot für die Unternehmensanleihe 2023/2026 wird angeboten, inklusive Barausgleich und anteiligen Stückzinsen.
- Die Mittel aus der Anleihe sollen zur Refinanzierung, für organisches und anorganisches Wachstum sowie zur Reduzierung von Minderheitenanteilen verwendet werden.
- DEAG plant, die Anleihe ab dem 16. Oktober 2025 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln und später auch im Euronext ABM der Osloer Börse.
- DEAG ist ein führender Live-Entertainment-Anbieter in Europa, mit einem Umsatzanstieg von 17,1 % im ersten Halbjahr 2025 und einer Verdopplung des EBITDA auf 6,6 Mio. EUR.
