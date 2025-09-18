    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Nach US-Zinssenkung im Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet freundlich nach Fed-Zinsentscheidung.
    • Fed senkt Leitzins um 25 Basispunkte, Anleger zufrieden.
    • Dax hat Kaufschwelle bei 23.300 Punkten gefunden.
    DAX-FLASH - Nach US-Zinssenkung im Plus erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA freundlich in den Handel starten. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr bekommen und wirken damit zunächst zufrieden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt fast ein halbes Prozent höher auf 23.466 Punkte.

    In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der Dax jeweils bei etwa 23.300 Punkten gefangen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen davon, dass Anleger in diesem Bereich eine Kaufschwelle ausgemacht haben.

    "Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

    An diesem Donnerstag wird der Dax wegen der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental ausnahmsweise aus 41 Mitgliedern bestehen. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Mit Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen./tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -29,24 % und einem Kurs von 51,85 auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -28,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +18,60 %/+79,69 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
