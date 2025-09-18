Roche kauft sich in Biotech-Milliardenmarkt ein – 89bio im Fokus

Der Schweizer Pharmariese Roche übernimmt die US-amerikanische Biotechfirma 89bio in einem Deal mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Roche den Zugang zu einem vielversprechenden Wirkstoff gegen eine der aktuell größten Volkskrankheiten: die Fettleber.

Im Zentrum steht das Medikament Pegozafermin, das derzeit als potenziell führende Therapie gegen MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) entwickelt wird. MASH, auch bekannt als Fettleberentzündung, entsteht durch Fettablagerungen in der Leber, die zu Entzündungen, Vernarbungen, Zirrhose und sogar Leberkrebs führen können. MASH gilt als eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Adipositas und als riesiger Zukunftsmarkt für die Pharmaindustrie.