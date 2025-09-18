    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    Milliarden-Pharma-Übernahme

    1373 Aufrufe 1373 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roche kauft sich in Biotech-Milliardenmarkt ein – 89bio im Fokus

    Roche kauft das US-amerikanische Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Hoffnungsträger gegen die Fettleberkrankheit MASH, ein Milliardenmarkt mit großem Wachstumspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche kauft 89bio für bis zu 3,5 Milliarden USD.
    • Fokus auf Pegozafermin gegen Fettleberkrankheit MASH.
    • Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2025.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Milliarden-Pharma-Übernahme - Roche kauft sich in Biotech-Milliardenmarkt ein – 89bio im Fokus
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Schweizer Pharmariese Roche übernimmt die US-amerikanische Biotechfirma 89bio in einem Deal mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Roche den Zugang zu einem vielversprechenden Wirkstoff gegen eine der aktuell größten Volkskrankheiten: die Fettleber.

    Im Zentrum steht das Medikament Pegozafermin, das derzeit als potenziell führende Therapie gegen MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) entwickelt wird. MASH, auch bekannt als Fettleberentzündung, entsteht durch Fettablagerungen in der Leber, die zu Entzündungen, Vernarbungen, Zirrhose und sogar Leberkrebs führen können. MASH gilt als eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Adipositas und als riesiger Zukunftsmarkt für die Pharmaindustrie.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Long
    235,97€
    Basispreis
    2,87
    Ask
    × 10,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    286,07€
    Basispreis
    2,73
    Ask
    × 9,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Roche zahlt zunächst 14,50 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Zusätzlich erhalten die Aktionäre von 89bio eine erfolgsabhängige Sonderzahlung von bis zu 6,00 US-Dollar je Aktie. Somit summiert sich das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar.

    Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Mit diesem Schritt positioniert sich Roche im hart umkämpften Bereich der neuen Stoffwechseltherapien und könnte sich ein starkes Standbein in einem milliardenschweren Wachstumsmarkt sichern.

    Die 89bio-Aktie legte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um knapp zwei Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 8,24 US-Dollar (07:52 Uhr, MESZ ) . 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden-Pharma-Übernahme Roche kauft sich in Biotech-Milliardenmarkt ein – 89bio im Fokus Roche kauft das US-amerikanische Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Hoffnungsträger gegen die Fettleberkrankheit MASH, ein Milliardenmarkt mit großem Wachstumspotenzial.