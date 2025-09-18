Milliarden-Pharma-Übernahme
Roche kauft sich in Biotech-Milliardenmarkt ein – 89bio im Fokus
Roche kauft das US-amerikanische Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Hoffnungsträger gegen die Fettleberkrankheit MASH, ein Milliardenmarkt mit großem Wachstumspotenzial.
- Roche kauft 89bio für bis zu 3,5 Milliarden USD.
- Fokus auf Pegozafermin gegen Fettleberkrankheit MASH.
- Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2025.
Der Schweizer Pharmariese Roche übernimmt die US-amerikanische Biotechfirma 89bio in einem Deal mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Roche den Zugang zu einem vielversprechenden Wirkstoff gegen eine der aktuell größten Volkskrankheiten: die Fettleber.
Im Zentrum steht das Medikament Pegozafermin, das derzeit als potenziell führende Therapie gegen MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) entwickelt wird. MASH, auch bekannt als Fettleberentzündung, entsteht durch Fettablagerungen in der Leber, die zu Entzündungen, Vernarbungen, Zirrhose und sogar Leberkrebs führen können. MASH gilt als eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Adipositas und als riesiger Zukunftsmarkt für die Pharmaindustrie.
Roche zahlt zunächst 14,50 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Zusätzlich erhalten die Aktionäre von 89bio eine erfolgsabhängige Sonderzahlung von bis zu 6,00 US-Dollar je Aktie. Somit summiert sich das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar.
Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Mit diesem Schritt positioniert sich Roche im hart umkämpften Bereich der neuen Stoffwechseltherapien und könnte sich ein starkes Standbein in einem milliardenschweren Wachstumsmarkt sichern.
Die 89bio-Aktie legte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um knapp zwei Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 8,24 US-Dollar (07:52 Uhr, MESZ ) .
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion