Google erobert mit Nano Banana AI die Bildbearbeitung – 23 Millionen Nutzer!

Google hat mit seiner neuen Bildbearbeitungsfunktion, Nano Banana AI, einen bemerkenswerten Erfolg erzielt und ist sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store die am häufigsten heruntergeladene App. Seit der Veröffentlichung am 26. August hat die Anwendung 23 Millionen Nutzer gewonnen und 500 Millionen Bilder bearbeitet. Richard Windsor, Gründer des Marktforschungsunternehmens Radio Free Mobile, sieht in Googles fortschrittlicher Computerfotografie einen potenziellen Riss in der Dominanz von ChatGPT, dem führenden Anbieter im Bereich generativer KI. Windsor hebt hervor, dass Google über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Verbesserung digitaler Bilder mit KI verfügt, was dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte.

Die Hauptfunktion von Nano Banana AI ermöglicht es Nutzern, Originalbilder hochzuladen und diese nach ihren Wünschen zu bearbeiten oder miteinander zu kombinieren. Ein entscheidender Vorteil der Anwendung ist die Motivkonsistenz, die sicherstellt, dass Personen und Objekte auch nach mehreren Bearbeitungsrunden ihr Erscheinungsbild beibehalten. Trotz dieser Stärken räumt Windsor ein, dass OpenAI derzeit bei der Erstellung von Bildern aus Textaufforderungen überlegen ist. Eine Umfrage von Evercore ISI zeigt, dass 53 Prozent der Befragten ChatGPT nutzen, während Gemini mit 43 Prozent auf dem zweiten Platz liegt. Dennoch könnte Nano Banana AI Googles Marktanteile im Bereich der Bildbearbeitung sichern und die Nutzer dazu anregen, auch andere KI-Tools von Gemini zu verwenden.

Parallel zu diesen Entwicklungen kündigte Google Investitionen von 6,8 Milliarden US-Dollar in Großbritannien an, um in das Tochterunternehmen DeepMind und KI-Forschungsprojekte zu investieren. Diese Investitionen sollen bis zu 8.250 Arbeitsplätze schaffen und ein neues Rechenzentrum in der Nähe von London eröffnen, um der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Diensten gerecht zu werden. Die britische Finanzministerin Rachel Reeves bezeichnete die Investition als starkes Vertrauensvotum für die britische Wirtschaft.

Auf der anderen Seite sieht sich Google rechtlichen Herausforderungen gegenüber, da die Penske Media Corporation (PMC) Klage eingereicht hat. PMC wirft Google vor, Artikel ohne Zustimmung für KI-generierte Zusammenfassungen zu nutzen, was den Traffic auf ihren Webseiten verringert. Google verteidigt sich, indem es betont, dass die KI-Übersichten den Nutzern einen Mehrwert bieten und den Verkehr auf eine Vielzahl von Webseiten lenken.

