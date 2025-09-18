Broadcom: KI-Boom treibt Aktie auf 420 USD – Analysten sehen großes Potenzial!

Im bisherigen Jahr hat die Broadcom-Aktie bereits um 55 Prozent zugelegt. Obwohl die Bewertung mit dem 53-fachen der erwarteten Gewinne im Vergleich zum 29,55-fachen des PHLX Semiconductor Index hoch ist, hält Lai diese Prämie für gerechtfertigt. Er argumentiert, dass Broadcom aufgrund seiner starken Wachstumsaussichten, einer durchschnittlichen jährlichen Dividendensteigerung von 34 Prozent und einer langfristigen strategischen Planung, unterstützt durch einen einzigartigen Anreizplan für das Management, einen Aufschlag gegenüber seinen Branchenkollegen verdienen sollte.

Broadcom, der Halbleiterhersteller, profitiert derzeit erheblich vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und zeigt eine beeindruckende Performance. Die US-Bank Macquarie prognostiziert für das Unternehmen eine anhaltende Wachstumsphase und hat die Aktie mit "Outperform" bewertet. Analyst Arthur Lai setzt ein Kursziel von 420 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von 17 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Die positive Einschätzung wird von weiteren Finanzinstituten geteilt. Jefferies hat den Zielpreis für die Aktie von 350 auf 415 US-Dollar angehoben, was etwa 12 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Auch die UBS bewertet die Aktie mit "Kauf" und hat den Zielpreis von 345 auf 365 US-Dollar angehoben. Mizuho Securities sieht ebenfalls Potenzial und hat den Zielpreis von 355 auf 410 US-Dollar erhöht.

Ein zentraler Wachstumstreiber für Broadcom sind die sogenannten ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), die laut Macquarie schneller wachsen als traditionelle GPUs (Graphics Processing Units). Diese spezialisierten Chips sind besonders für hyperskalierende Cloud-Anbieter und vertikale KI-Märkte wie Automobil, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen von Bedeutung. Macquarie prognostiziert, dass die Nachfrage nach ASICs das Wachstum von GPUs übertreffen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 72 Prozent im globalen Markt für KI-ASICs zwischen 2025 und 2028, wobei Broadcom einen Marktanteil von über 70 Prozent halten soll.

Zusätzlich zur Hardware profitiert Broadcom auch von seinem Softwaregeschäft, das nach der Übernahme von VMware die operative Gewinnmarge von 62 auf 66 Prozent erhöht hat. Diese Diversifikation stärkt die langfristige Margenstabilität und den freien Cashflow des Unternehmens. Mit seiner starken Position im KI-ASIC-Markt und einem profitablen Softwaregeschäft gilt Broadcom als einer der vielversprechendsten Titel im Technologiesektor.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 346,2EUR auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.