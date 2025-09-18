Atoss Software: Einstiegschance nach Kursrückgang – Analysten optimistisch!

Analyst Oliver Frey von Metzler hebt hervor, dass der massive Kursrückgang langfristig interessante Möglichkeiten für Investoren eröffnet. Atoss Software hat sich als führender Anbieter von Softwarelösungen im Personalwesen etabliert und zählt namhafte Unternehmen wie Aldi Süd, Deutsche Bahn und Lufthansa zu seinen Kunden. Die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens dürfte durch steigende Lohnkosten, strengere Vorschriften und den anhaltenden Fachkräftemangel strukturell gestützt bleiben. Für den deutschsprachigen Markt wird ein jährliches Wachstum von etwa 9 bis 10 Prozent prognostiziert, von dem Atoss profitieren könnte.

Die Aktien von Atoss Software haben in den letzten Wochen einen signifikanten Rückgang erlebt und stehen derzeit auf dem tiefsten Niveau seit über zwei Jahren. Analysten der Privatbank Metzler sehen in dieser Situation eine attraktive Einstiegschance für Anleger. Am Dienstag reagierte die Aktie prompt auf die Kaufempfehlung und verzeichnete einen Anstieg von über 6 Prozent, was sie zum Gewinner im SDAX machte. Der Kurs hatte zuvor seit dem Allzeithoch im Juli um ein Drittel nachgegeben.

Im September fiel der Aktienkurs auf 97,70 Euro, den tiefsten Stand seit Anfang 2024, nachdem die Zahlen zum zweiten Quartal enttäuschten. Insbesondere die Auftragseingänge bei großen Kunden, die 81 Prozent des Umsatzes ausmachen, gingen zurück. Das Umsatzwachstum von 9 Prozent im ersten Halbjahr war im Vergleich zum Vorjahr geringer, was auf reduzierte Neubuchungen zurückzuführen ist. Auch der Gewinn fiel mit 15,4 Millionen Euro niedriger aus als im Vorjahr.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Cloudgeschäft von Atoss ein wesentlicher Wachstumstreiber. Die Umsätze aus Cloud- und Abonnementdiensten stiegen im ersten Quartal 2025 um rund 30 Prozent und machen mittlerweile 46 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zusammen mit den Wartungserlösen entfallen sogar 68 Prozent auf diese wiederkehrenden Einnahmen, was für langfristige Stabilität und Planbarkeit sorgt.

Insgesamt zeigen die Analysten eine optimistische Haltung gegenüber Atoss Software, insbesondere in Anbetracht der positiven Marktentwicklung im Bereich Personalmanagement und der stabilen Nachfrage nach den angebotenen Lösungen.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 100,7EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.