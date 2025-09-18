RTL Group plant Mega-Deal: Sky Deutschland Übernahme und Aktienrückkauf!

Die Übernahme hat bereits eine erste regulatorische Hürde genommen: Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat keine Bedenken hinsichtlich der Meinungsvielfalt geäußert, was den Weg für die nächste Prüfungsphase durch die EU-Kommission ebnet. Ein endgültiges Ergebnis wird jedoch erst für 2026 erwartet. Der Kaufpreis für Sky Deutschland beträgt zunächst 150 Millionen Euro, kann jedoch durch erfolgsabhängige Zahlungen an den US-Eigentümer Comcast auf bis zu 377 Millionen Euro steigen. Neben Sky Deutschland übernimmt RTL auch NBC Universal Global Networks Deutschland, was das Medienportfolio des Unternehmens erheblich erweitert.

Die RTL Group plant eine bedeutende Expansion im Streaming-Markt durch die Übernahme von Sky Deutschland. Um den Deal zu finanzieren, führt RTL ein Aktienrückkaufprogramm durch und kauft eigene Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro pro Anteil zurück. Dies führte zu einem Anstieg der Aktienkurse um über 10 Prozent, was den höchsten Stand seit August 2023 markiert. Insgesamt wurden 3,2 Millionen Aktien zurückgekauft, die für die Übernahme verwendet werden sollen. Anleger interpretieren die hohe Rückkaufbewertung als ein starkes Vertrauenssignal des Managements in die Zukunft des Unternehmens.

RTL positioniert sich damit strategisch im Sport- und Seriengeschäft von Sky und stärkt seine Marktstellung. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 40 Prozent an Wert gewonnen und bietet eine Dividendenrendite von 7 bis 8 Prozent, was sie zu einem der attraktivsten Papiere im MDAX macht.

Parallel dazu plant die ARD, den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) 2026 ohne den Entertainer Stefan Raab und dessen Sender RTL auszurichten. Der Südwestrundfunk (SWR) bestätigte, dass derzeit keine Kooperation mit Raab angestrebt wird. Der Vorentscheid soll im Februar 2026 im Ersten ausgestrahlt werden und wird sich von den bisherigen Formaten unterscheiden, indem er nicht mehr als Castingshow mit mehreren Runden konzipiert ist.

In einem weiteren TV-Highlight hat die neue "Stefan Raab Show" auf RTL beim Auftakt hohe Einschaltquoten erzielt, insbesondere bei der jungen Zielgruppe. Dies zeigt, dass Raabs Rückkehr ins Fernsehen auf großes Interesse stößt und das Potenzial hat, die Zuschauerzahlen zu steigern.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.