    Beiersdorf-Aktie im Sinkflug: Nivea kämpft, Kurs fällt auf Tiefstand!

    Foto: Beiersdorf AG

    Die Aktie des Hamburger Konsumgüterkonzerns Beiersdorf setzt ihren Abwärtstrend fort und hat am Dienstag einen signifikanten Rückgang verzeichnet. Nach einer kritischen Analyse der Investmentbank Jefferies fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit Juni 2022. Im frühen Handel gab die Aktie um bis zu 2,9 Prozent nach und notierte zuletzt bei 93,20 Euro, was einem Minus von 1,54 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn hat sich der Kursverlust auf fast 25 Prozent summiert.

    Die Abstufung von "Buy" auf "Hold" durch Jefferies wurde von Analyst David Hayes mit den anhaltenden Wachstumsproblemen der Kernmarke Nivea begründet. Diese Marke, die für Beiersdorf von zentraler Bedeutung ist, kämpft mit einem stagnierenden Wachstum, was sich negativ auf die Aktienkurse auswirkt. Hayes äußerte Bedenken, dass frühere Investitionen und strategische Neuausrichtungen nicht in der Lage waren, die Marke nachhaltig zu stärken. Zudem hält er die Erwartungen an neue Produkte im laufenden Halbjahr für übertrieben optimistisch.

    Bereits im August hatte Beiersdorf mit schwachen Unternehmenszahlen für Aufsehen gesorgt, als der Kurs um bis zu 13 Prozent einbrach, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Das Management verwies auf eine merkliche Abkühlung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft, was die Sorgen der Anleger weiter verstärkte. Die aktuelle Situation deutet darauf hin, dass Beiersdorf trotz hoher Investitionen Schwierigkeiten hat, seine wichtigste Marke auf einen Wachstumskurs zu bringen. Der Markt zeigt wenig Vertrauen, dass kurzfristige Innovationen die derzeitige Schwächephase beenden können.

    In der Folge reiht sich Beiersdorf unter die schwächsten Werte im DAX ein. Für Investoren bleibt die Aktie aufgrund der gedämpften Wachstumsaussichten und des intensiven Wettbewerbs im Konsumgütersektor ein herausforderndes Investment. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Beiersdorf-Aktie von 125 auf 101 Euro gesenkt, was die Unsicherheit und die schwierige Lage des Unternehmens unterstreicht. In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen und der Herausforderungen, vor denen Beiersdorf steht, bleibt die Perspektive für die Aktie vorerst trübe.



    Beiersdorf

    +0,32 %
    -3,13 %
    -9,53 %
    -14,84 %
    -25,98 %
    -9,62 %
    -4,80 %
    +25,42 %
    +3.014,77 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 92,70EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
