Nvidia unter Druck: Chinas Antimonopolbehörde ermittelt gegen Tech-Riese!

Die Ankündigung der SAMR führte zu einem Rückgang der Nvidia-Aktie um mehr als 2 Prozent. Diese Entwicklung könnte die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Sonntag in Madrid begonnen haben, zusätzlich belasten. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern im Technologiebereich nehmen zu, insbesondere nachdem China zwei separate Untersuchungen eingeleitet hat: eine Anti-Dumping-Prüfung für aus den USA importierte Chips und eine Überprüfung möglicher Diskriminierungen durch US-Beschränkungen gegenüber Chinas Chipindustrie.

Chinas Marktaufsichtsbehörde, die State Administration for Market Regulation (SAMR), hat am Montag bekannt gegeben, dass Nvidia nach vorläufigen Ermittlungen gegen das chinesische Antimonopolgesetz verstoßen haben soll. Diese Untersuchung bezieht sich auf Nvidias Übernahme des israelischen Technologieunternehmens Mellanox im Jahr 2020, die unter bestimmten Auflagen genehmigt wurde. Die SAMR stellte fest, dass die Übernahme Auswirkungen auf den chinesischen Markt hat, da Mellanox auch Produkte in China vertreibt. Konkrete Details zu den angeblichen Verstößen wurden jedoch nicht genannt.

Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich öffentlich für eine Wiederherstellung der ungehinderten Lieferungen von US-Firmen nach China ausgesprochen und betont, dass der chinesische Markt für Künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird. Er warnte, dass, sollten amerikanische Unternehmen nicht mehr in China tätig sein, heimische Anbieter wie Huawei die Lücke füllen könnten. Vor kurzem erzielte Nvidia eine Einigung mit Washington, die den Wiederverkauf von Chips nach China erlaubt, wobei das Unternehmen 15 Prozent dieser Umsätze an die US-Regierung abführen muss.

Die regulatorischen Herausforderungen, mit denen Nvidia konfrontiert ist, sind Teil eines größeren Handelskonflikts zwischen Washington und Peking, der die Geschäfte beider Seiten beeinflusst. Die USA haben den Verkauf besonders leistungsfähiger KI-Chips nach China untersagt, was Nvidia dazu veranlasste, abgespeckte Modelle zu entwickeln. Gleichzeitig warnten chinesische Behörden Unternehmen vor dem Erwerb dieser Modelle, unter Verweis auf Sicherheitsbedenken.

Insgesamt zeigt die Situation, wie stark die geopolitischen Spannungen die Technologiemärkte beeinflussen und wie Unternehmen wie Nvidia in einem komplexen regulatorischen Umfeld agieren müssen. Die Entwicklungen könnten weitreichende Folgen für die Zukunft der Chipindustrie und die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.