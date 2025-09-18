Rheinmetall übernimmt Lürssen: Neuer Player im Marineschiffbau!

Mit diesem Schritt erweitert Rheinmetall seine Geschäftstätigkeiten erheblich. Bisher war das Unternehmen vor allem als Zulieferer für die Seestreitkräfte tätig, indem es Schiffsgeschütze, Schutzsysteme und Lasermodule bereitstellte. Durch die Übernahme von NVL erhält Rheinmetall nun Zugang zur gesamten Wertschöpfungskette im Marineschiffbau, was in Anbetracht der steigenden Verteidigungsausgaben in Europa von strategischer Bedeutung ist. Der Konzern betont, dass die Übernahme seine Position als führender Anbieter von Verteidigungstechnik in Deutschland und Europa stärkt.

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, hat die Marinesparte der Bremer Lürssen-Gruppe übernommen und steigt damit erstmals in den Marineschiffbau ein. Die Übernahme umfasst die Naval Vessels Lürssen (NVL), die 2021 von der Yachtsparte abgetrennt wurde und derzeit rund 2.100 Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte NVL einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro. Die Transaktion, deren finanzielles Volumen nicht bekannt gegeben wurde, soll Anfang 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Übernahme. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2.250 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie schätzt, dass NVL eine zweistellige Marge abwirft und es Bestrebungen gibt, diese durch Synergien zu steigern. Sie geht von einem Übernahmepreis zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro aus, was die finanziellen Auswirkungen des Deals schwer einschätzbar macht.

Die Rheinmetall-Aktie hat seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark an Wert gewonnen und stieg am Montag nach Bekanntgabe der Übernahme um 2,8 Prozent. Der Kurs erreichte damit einen neuen Höchststand. Rheinmetall hat weltweit rund 40.000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro.

Mit der Übernahme von NVL plant Rheinmetall, seine Kompetenzen im maritimen Bereich auszubauen und sich als relevanter Akteur in verschiedenen militärischen Domänen zu positionieren. CEO Armin Papperger betont, dass Rheinmetall künftig in der Lage sein wird, umfassende Lösungen für Land, Wasser, Luft und Weltraum anzubieten. Die Konsolidierung der deutschen Verteidigungsindustrie wird als notwendig erachtet, um die Wehrfähigkeit des Landes angesichts der aktuellen Bedrohungslage zu gewährleisten.

