Ford Köln: 1.000 Jobs in Gefahr – Zukunft des Werks steht auf der Kippe!

Die betroffenen Mitarbeiter sollen das Unternehmen freiwillig verlassen, wobei Abfindungspakete und Regelungen zur Altersteilzeit angeboten werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind vorerst ausgeschlossen, jedoch könnte der Druck auf die Belegschaft steigen, falls nicht genügend Freiwillige gefunden werden. Bereits 2024 hatte Ford einen Sparplan angekündigt, der bis Ende 2027 insgesamt 2.900 Stellen in Verwaltung und Entwicklung streichen soll.

Ford verschärft seinen Sparkurs in Deutschland und plant, bis zu 1.000 Arbeitsplätze im Kölner Werk abzubauen. Ab Januar 2026 wird der Betrieb von zwei Schichten auf eine Schicht umgestellt, was die Zukunft des Standorts in Frage stellt. Die Entscheidung folgt auf eine schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die Ford als Hauptursache für die Maßnahmen angibt. Die Ford-Aktie reagierte an der New Yorker Börse zunächst stabil.

Die IG Metall äußerte sich enttäuscht über die neuen Pläne und sieht den Standort Köln als gefährdet an. Gewerkschaftssprecher David Lüdtke bezeichnete die Umstellung auf den Ein-Schicht-Betrieb als schlechtes Omen und kritisierte die Modellpolitik von Ford, die auf dem europäischen Markt als unzureichend gilt. Der Ford Fiesta, einst ein Verkaufsschlager, wurde im Sommer 2023 eingestellt, und die neuen Elektro-Modelle Explorer und Capri sind mit Preisen ab 40.000 Euro für viele Käufer unerschwinglich.

Die Verkaufszahlen von Ford in Deutschland sind enttäuschend. Zwischen Januar und August 2025 wurden rund 74.000 Ford-Pkw neu zugelassen, davon nur etwa 20.000 Elektroautos. Der Marktanteil liegt bei 4,5 Prozent, was deutlich unter den Erwartungen von Ford liegt. Ursprünglich hatte das Unternehmen mit einem Elektroanteil von 35 Prozent am Gesamtmarkt gerechnet, tatsächlich beträgt dieser jedoch nur 18 Prozent.

Experten warnen vor einem weiteren Personalabbau, da Ford in der aktuellen Preiskategorie von Elektroautos nicht konkurrenzfähig ist. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management sieht die Notwendigkeit, günstigere Modelle unter 30.000 Euro anzubieten, um im Markt bestehen zu können. Der Ein-Schicht-Betrieb in einer hochmodernen Anlage wird als wirtschaftlich fragwürdig angesehen, was die Unsicherheit über die Zukunft des Kölner Standorts weiter verstärkt.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 11,66USD auf NYSE (18. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.