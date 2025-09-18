    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stahlbranche unter Druck: Tarifverhandlungen und Thyssenkrupp im Fokus!

    Stahlbranche unter Druck: Tarifverhandlungen und Thyssenkrupp im Fokus!
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Die Tarifverhandlungen im deutschen Stahlsektor haben unter schwierigen Bedingungen begonnen, da die Branche mit einer Kombination aus schwacher Konjunktur, steigenden Energiekosten und Billigimporten aus China konfrontiert ist. Am Dienstag trafen sich Arbeitgeber und die IG Metall in Düsseldorf, um über die Löhne für rund 68.000 Beschäftigte in den Tarifgebieten "Nordwest" und "Ost" zu verhandeln. Ein konkretes Angebot der Arbeitgeber steht bislang aus, was die IG Metall als unzureichend kritisierte. Die Gewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich, betont jedoch, dass sie auf eine konkrete Lohnforderung verzichtet, um den Arbeitgebern einen Vertrauensvorschuss zu geben.

    Die Arbeitgeberseite, vertreten durch den Arbeitgeberverband Stahl, warnt vor Überforderungen und verweist auf die dramatische Lage der Branche. Viele Unternehmen, darunter Thyssenkrupp, haben bereits Sparprogramme eingeführt und planen den Abbau von Arbeitsplätzen. Thyssenkrupp, als größter deutscher Stahlproduzent, sieht sich durch die aktuelle Marktsituation und die Notwendigkeit zur Transformation hin zu klimafreundlicherem Stahl unter erheblichem Druck.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    10,72€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,17€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich zu den Tarifverhandlungen gibt es Neuigkeiten bezüglich eines möglichen Verkaufs der Thyssenkrupp-Stahlsparte an den indischen Stahlhersteller Jindal Steel International. Jindal hat ein unverbindliches Angebot abgegeben, das nun von Thyssenkrupp geprüft wird. Die IG Metall zeigt sich optimistisch und sieht in Jindal einen potenziellen strategischen Investor, der die grüne Transformation vorantreiben könnte. Jindal plant, die bereits begonnene Direktreduktionsanlage in Duisburg zu vollenden und in neue Kapazitäten zu investieren.

    Die Verhandlungen und der mögliche Verkauf stehen im Kontext einer sich verschärfenden wirtschaftlichen Lage, in der die Stahlindustrie unter Druck steht. Die nächste Verhandlungsrunde am Freitag wird entscheidend sein, um zu klären, ob ein tragfähiges Angebot der Arbeitgeber vorgelegt wird. Andernfalls könnte es zu Warnstreiks kommen. Die Stahlindustrie ist bereits stark von der wirtschaftlichen Flaute betroffen, und die Unsicherheiten über die Zukunft von Thyssenkrupp und die Arbeitsplätze in der Branche bleiben bestehen.

    Insgesamt zeigt sich, dass die Stahlindustrie in Deutschland vor großen Herausforderungen steht, sowohl in Bezug auf die Tarifverhandlungen als auch auf die strukturellen Veränderungen, die notwendig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



    ThyssenKrupp

    +0,57 %
    +11,01 %
    +38,03 %
    +30,08 %
    +279,79 %
    +103,47 %
    +98,02 %
    -36,55 %
    +10,02 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 11,38EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stahlbranche unter Druck: Tarifverhandlungen und Thyssenkrupp im Fokus! Die Tarifverhandlungen im deutschen Stahlsektor haben unter schwierigen Bedingungen begonnen, da die Branche mit einer Kombination aus schwacher Konjunktur, steigenden Energiekosten und Billigimporten aus China konfrontiert ist. Am Dienstag trafen …