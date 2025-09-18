Deutsche Telekom: Sonderpreis-Aktien und neue Herausforderungen im Mobilfunk!

Während die Telekom im Mobilfunkbereich stark wächst, sieht sich das Unternehmen im klassischen Breitbandgeschäft einem intensiven Wettbewerb gegenüber, insbesondere durch den angeschlagenen Konkurrenten Vodafone, der aggressive Angebote unterbreitet, um Marktanteile zurückzugewinnen. Die Deutsche Telekom hat seit ihrem Börsengang im Jahr 1996 insgesamt über 62 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet, was sie zu einem klassischen Dividendenwert macht.

Die Deutsche Telekom AG bietet derzeit ihre Aktien zu einem Sonderpreis von 30 Euro an, was einem Kursminus von 10% in den letzten sechs Monaten entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 12 gilt als günstig. Besonders positiv entwickeln sich die Geschäfte der US-Tochter T-Mobile, die mittlerweile zwei Drittel des operativen Gewinns des Konzerns ausmacht. Vorstandsvorsitzender Timotheus Höttges hat die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben, mit einem operativen Gewinn von 45 Milliarden Euro und einem Cashflow von über 20 Milliarden Euro, was jeweils um rund 50 Millionen Euro über den vorherigen Erwartungen liegt.

Die positive Entwicklung in den USA steht jedoch im Schatten neuer Herausforderungen. Der Wettbewerb im Mobilfunkmarkt wird durch den Aufstieg von Starlink, einem Satelliteninternet-Anbieter, verschärft. Analysten warnen, dass Starlink eine ernsthafte Bedrohung für die traditionellen Mobilfunkanbieter darstellt, da es Kunden in ländlichen Gebieten anzieht, wo T-Mobile Schwächen aufweist. Diese Entwicklungen könnten die Synergien aus dem Sprint-Merger verringern und das Wachstum von T-Mobile in den USA behindern.

Die Telekom hat in den letzten Tagen auch Aktien im Rahmen eines Rückkaufprogramms erworben, was auf das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Zukunft hinweist. Dennoch gibt es Bedenken, dass die Herausforderungen durch Starlink und den intensiven Wettbewerb im Mobilfunkmarkt die Position der Deutschen Telekom gefährden könnten. Analysten sehen die Notwendigkeit für T-Mobile, in teureres Spektrum zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Insgesamt bleibt die Deutsche Telekom ein wichtiger Akteur im Telekommunikationssektor, doch die Unsicherheiten im US-Markt und die zunehmende Konkurrenz durch innovative Anbieter wie Starlink werfen Fragen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auf.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 29,25EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.