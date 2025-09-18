Danone-Aktie: Jefferies hebt Kursziel auf 84 Euro – 35% Aufwärtspotenzial!

In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete Danone in China ein Umsatzwachstum von 13 Prozent, das im zweiten Quartal sogar auf 15,5 Prozent anstieg. Diese starke Performance wird als Zeichen für die Erholung des Unternehmens gewertet, nachdem es im September 2024 aufgrund von Schwierigkeiten im US-Creamer-Geschäft und in China herabgestuft wurde. Die Fortschritte im Bereich der spezialisierten Ernährung in China sowie im Protein-Dairy-Segment in Nordamerika übertreffen die Erwartungen der Analysten.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Lebensmittelkonzerns Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von 35 Prozent entspricht. Die Analysten sehen Danone gut positioniert, um in den kommenden Jahren eine nachhaltige Wachstumsdynamik zu entfalten, insbesondere durch positive Entwicklungen in China und dem boomenden Markt für Protein-Milchprodukte in den USA.

In den USA profitiert Danone von der hohen Nachfrage nach Protein-Milchprodukten, insbesondere durch die Marke Oikos, die mittlerweile etwa 40 Prozent des Joghurtmarktes des Unternehmens in den USA ausmacht. Jefferies erwartet, dass die Margen von Danone weiter steigen werden, unterstützt durch eine verbesserte Produktmixstrategie und eine stabilisierte Werbe- und Marketingausgabenpolitik. Ab 2026 wird ein jährliches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent prognostiziert.

Die Aktie von Danone hat sich seit ihrem Zwischentief Ende Juli stark erholt und weist auf Jahressicht einen Kursgewinn von 14 Prozent auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei etwa 20, was etwas über dem von Konkurrent Nestlé (17) liegt. Auch bei der Dividende schneidet Nestlé mit 4 Prozent besser ab als Danone, das derzeit eine Dividende von 3 Prozent bietet.

Die Neubewertung von Jefferies deutet darauf hin, dass die Risiken für einen Abschwung sich in Richtung des zweiten Halbjahres 2026 verschoben haben. Bis dahin könnten die Aktien von Danone besser abschneiden als die der strauchelnden Konkurrenz. Analyst David Hayes hebt hervor, dass die positive Entwicklung in den Kernmärkten des Unternehmens die Grundlage für eine optimistische Zukunftsprognose bildet.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 74,02EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.