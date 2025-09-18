Newron Pharmaceuticals: Fortschritte bei Evenamide und starke Finanzzahlen!

Im Mai 2025 erhielt Newron die behördliche Genehmigung für das Phase-III-Entwicklungsprogramm ENIGMA-TRS, das aus zwei Studien besteht: ENIGMA-TRS 1 und ENIGMA-TRS 2. Die erste Studie hat bereits mit dem Screening von Patienten begonnen, und die ersten Teilnehmer wurden im August 2025 rekrutiert. Die Ergebnisse der ersten 12-Wochen-Analyse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. ENIGMA-TRS 2 wird voraussichtlich im Oktober 2025 in den USA starten.

Newron Pharmaceuticals S.p.A. hat am 16. September 2025 die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 veröffentlicht und einen Überblick über den aktuellen Geschäftsverlauf gegeben. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems spezialisiert hat, berichtet von bedeutenden Fortschritten, insbesondere im Zusammenhang mit seinem Hauptprodukt Evenamide, einem potenziellen First-in-Class Glutamat-Modulator zur Behandlung von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS).

Zusätzlich zu den klinischen Fortschritten hat Newron strategische Lizenzvereinbarungen mit Myung In Pharm für Südkorea und EA Pharma für Japan abgeschlossen. Diese Partnerschaften umfassen finanzielle Beiträge und die Übernahme von Kosten für die klinischen Studien. In der Berichtsperiode erhielt Newron eine Abschlagszahlung von 44 Millionen Euro von EA Pharma.

Die finanziellen Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Die Lizenzerträge stiegen auf 11,9 Millionen Euro, während der Nettoverlust auf 73.000 Euro gesenkt werden konnte, verglichen mit 9,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf 43,2 Millionen Euro, was eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung darstellt.

Die jüngsten präklinischen Daten deuten darauf hin, dass Evenamide die Funktionsstörungen bei Schizophrenie signifikant verbessern könnte, indem es gezielt im Hippocampus wirkt. Diese Ergebnisse könnten Evenamide als transformative Therapie für Patienten positionieren, die auf herkömmliche Antipsychotika nicht ansprechen.

Im Unternehmensbereich wurde Dr. Chris Martin zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt, was auf eine strategische Neuausrichtung hindeutet. Newron plant, seine Entwicklungsprogramme fortzusetzen und neue Partnerschaften zu sichern, um das Potenzial von Evenamide weiter auszuschöpfen und den Wert für Aktionäre zu maximieren.

