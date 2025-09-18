DAX Stabilisierung? Anleger warten auf Fed-Entscheidung zur Zinssenkung!

Die Anleger richten nun ihren Blick auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend die erste Leitzinssenkung des Jahres bekanntgeben könnte. Experten der Commerzbank betonen, dass die entscheidenden Aspekte der Sitzung die künftigen Lockerungsmaßnahmen betreffen werden. Die Fed steht vor der Herausforderung, sowohl maximale Beschäftigung als auch Preisstabilität zu gewährleisten. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird, während auch eine größere Senkung um 0,5 Prozentpunkte diskutiert wurde. Die jüngsten Einzelhandelsumsätze in den USA deuten jedoch darauf hin, dass eine drastische Senkung unwahrscheinlicher geworden ist.

Am Mittwoch zeigt der DAX erste Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem er am Vortag einen signifikanten Kursrutsch erlitten hatte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt um 0,3 Prozent höher auf 23.407 Punkte. Der Rückgang am Dienstag war der tiefste Stand seit Juni und fiel aus der bisherigen September-Spanne, was die Verbindung zu den US-Börsen weiter schwächte, die nur leicht im Minus schlossen.

Nach einem vorsichtig optimistischen Wochenstart blieb der DAX am Dienstag relativ stabil und bewegte sich um 0,04 Prozent höher bei 23.760 Punkten. Die Anleger warteten auf die bevorstehenden Einzelhandelsdaten aus den USA, die möglicherweise den geldpolitischen Spielraum der Fed beeinflussen könnten. Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro betont, dass die Notenbank die Richtung vorgeben wird, jedoch die Geschwindigkeit der Maßnahmen von der Inflation und der Konjunktur abhängt. Der Druck auf Notenbankchef Jerome Powell ist hoch, insbesondere im Kontext eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump.

Die Marktstimmung bleibt angespannt, und die technische Analyse zeigt, dass der DAX unter Druck steht. Ein Rückgang unter die Marke von 23.625 Punkten könnte zu weiteren Verlusten führen. Einige Analysten sehen die Möglichkeit, dass der DAX in den kommenden Tagen die 23.474 Punkte erreichen könnte, während andere eine Rückkehr zu den Tiefstständen des Vortages befürchten. In der Unternehmenslandschaft zeigt sich, dass RWE Schwierigkeiten hat, die 36-Euro-Marke zu halten, was den DAX zusätzlich belastet.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung von Unsicherheit geprägt, während die Anleger auf die Entscheidungen der Fed und deren Auswirkungen auf die Märkte warten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 23.437PKT auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.