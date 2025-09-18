Infineon startet Aktienrückkaufprogramm: 750.000 Aktien für 37 Mio. Euro!

Das Rückkaufprogramm wird gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchgeführt. Ein unabhängiges Kreditinstitut wird beauftragt, die Käufe durchzuführen, wobei es unabhängig von Infineon entscheidet, wann die Aktien erworben werden. Der Rückkauf basiert auf einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. Februar 2023, die es Infineon erlaubt, bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals bis zum 15. Februar 2028 zurückzukaufen.

Die Infineon Technologies AG hat am 18. Juli 2025, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 750.000 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von bis zu 37 Millionen Euro vorsieht. Der Rückkauf erfolgt über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und beginnt am 15. September 2025, mit einer Laufzeit bis spätestens 14. November 2025. Ziel des Programms ist die Zuteilung der Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen im Rahmen bestehender Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Die Bedingungen für den Rückkauf sehen vor, dass der Kaufpreis je Aktie nicht mehr als 10 % über dem Eröffnungskurs am Handelstag und nicht mehr als 20 % unter dem Durchschnittspreis der letzten 20 Börsentage liegen darf. Zudem dürfen an einem Handelstag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens erworben werden. Alle Transaktionen werden gemäß den Vorgaben der Delegierten Verordnung veröffentlicht, und Infineon wird regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufprogramms auf seiner Website informieren.

Zusätzlich hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Qingyuan Lin hebt hervor, dass Infineon von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren könnte. Insbesondere könnten Pekings Untersuchungen gegen den US-Chipkonzern Nvidia zu höheren Zöllen auf amerikanische Halbleiterexporte nach China führen, was für europäische und japanische Chipunternehmen vorteilhaft wäre.

Insgesamt zeigt Infineon mit diesem Rückkaufprogramm und der positiven Analysteneinschätzung, dass das Unternehmen strategisch gut positioniert ist, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 32,76EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.