Geopolitik im Fokus: USA, China und Russland – Spannungen steigen!

China reagierte umgehend auf diese Forderungen und drohte mit Konsequenzen, falls seine Interessen beeinträchtigt werden. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, bezeichnete die US-Politik als einseitige Schikane und betonte, dass China seine Sicherheits- und Entwicklungsinteressen verteidigen werde. Das Handelsministerium Chinas äußerte den Wunsch, dass die USA in ihren Handlungen und Worten vorsichtiger agieren und Konflikte im Handel durch Dialog lösen sollten.

In den letzten Tagen hat sich die geopolitische Lage zwischen den USA, China und Russland weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump hat die NATO-Staaten aufgefordert, hohe Zölle auf chinesische Waren zu erheben und den Kauf von russischem Öl einzustellen. Diese Forderungen sind Teil einer Strategie, um den Druck auf Russland im Kontext des Ukraine-Kriegs zu erhöhen und China dazu zu bewegen, seinen Einfluss auf Moskau geltend zu machen. Trump hat angedeutet, dass die Zölle aufgehoben werden könnten, wenn der Krieg zwischen Russland und der Ukraine endet.

Parallel zu diesen politischen Spannungen fanden Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas in Spanien statt, um über die Handelsbeziehungen zu diskutieren. Diese Gespräche sind besonders relevant, da die Zollstreitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Frühjahr eskalierten und bis November eine Pause in den Zollerhöhungen gilt.

Auf dem Ölmarkt haben die Entwicklungen ebenfalls Auswirkungen gezeigt. Die Ölpreise sind gestiegen, was teilweise auf einen schwächeren US-Dollar zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,22 US-Dollar, während die US-Sorte WTI bei 64,29 US-Dollar lag. Analysten weisen darauf hin, dass die Unsicherheiten rund um mögliche neue Sanktionen gegen Russland und die geopolitischen Spannungen in der Ukraine den Markt weiterhin beeinflussen.

Zusätzlich forderte der deutsche Außenminister Johann Wadephul die USA auf, scharfe Sanktionen gegen Russland zu erlassen, insbesondere im Hinblick auf die Luftraumverletzungen durch russische Drohnen. Der US-Senat arbeitet an einem Gesetzentwurf für weitreichende Sanktionen, der breite parteiübergreifende Unterstützung findet. Dies zeigt, dass die westlichen Länder entschlossen sind, ihre Position gegenüber Russland zu stärken und gleichzeitig den Einfluss Chinas in der geopolitischen Arena zu begrenzen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 67,71USD auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.